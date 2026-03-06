TRÁFICO
8 kilómetros de retenciones en la AP-8 por un accidente múltiple en Zestoa

Otro accidente ha generado retenciones de hasta 3 kilómetros en el corredor del Txorierri, por un accidente entre un turismo y un camión a su paso por Loiu. Una persona ha resultado herida en el siniestro. 

accidente AP-8 Zestoa

Accidente múltiple en la AP-8 en Zestoa. Foto: @trafikoaEJGV. 

EITB

Última actualización

Un accidente múltiple registrado este viernes en la AP-8, a la altura de Zestoa, en sentido Bilbao, ha obligado a cortar uno de los carriles, lo que ha generado retenciones de hasta 8 kilómetros en la zona.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en el siniestro que ha ocurrido a las 06:45 horas se han visto implicados cuatro turismos y un camión, aunque ninguna persona ha resultado herida. 

Como consecuencia del choque, uno de los carriles permanece cerrado, lo que está complicando la circulación. 

Otro accidente múltiple ocurrido en el corredor del Txorierri (BI-30), a su paso por Loiu, ha generado retenciones de hasta 3 killómetros en sentido Barakaldo. 

El accidente ha tenido lugar en Loiu y ha obligado a cerrar dos de los carriles, lo que está dificultando el tráfico en la zona.

Además, una persona ha resultado herida. 

Por otro lado, se ha producido un desprendimiento en el Alto de Sollube en la BI-631 en sentido Bermeo, lo que ha obligado al corte de un carril y a dar paso alternativo, debido también a la caída de un árbol que ocupa parte de la calzada.

