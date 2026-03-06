Un accidente múltiple registrado este viernes en la AP-8, a la altura de Zestoa, en sentido Bilbao, ha obligado a cortar uno de los carriles, lo que ha generado retenciones de hasta 8 kilómetros en la zona.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en el siniestro que ha ocurrido a las 06:45 horas se han visto implicados cuatro turismos y un camión, aunque ninguna persona ha resultado herida.

Como consecuencia del choque, uno de los carriles permanece cerrado, lo que está complicando la circulación.