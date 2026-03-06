8 kilometrorainoko auto-ilarak AP-8 autobidean, Zestoan hainbat ibilgailuk istripua izan ondoren
Txorierriko igarobidean gertatu den beste istripu batek auto-ilara luzeak eragin ditu Loiun. Pertsona bat zauritu da bertan.
Lau ibilgailuren arteko istripua gertatu da gaur goizean AP-8 autobidean, Zestoa parean, eta horrek auto-ilara luzeak eragin ditu Bilbora bidean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Ezbeharra 06:45 aldera gertatu da. Lau autok eta kamioi batek talka egin dute, eta, hori dela eta, bi erreietako bat itxi behar izan dute Bilbora bidean. 8 kilometrorainoko ilarak sortu dira bertan. Dena den, ez da inor zauritu.
Bestalde, hainbat ibilgailuren arteko istripua gertatu da Txorierriko igarobidean, BI-30 errepidean, Loiun. Ezbeharraren ondorioz, pertsona bat zauritu da, eta errei bat itxi behar izan dute. Hori dela eta, 3 kilometrorainoko ilarak sortu dira Barakaldora bidean.
Bestalde, Sollubeko igoeran luizia gertatu da eta zuhaitz bat bidera erori da. Hori dela eta, erreietako bat itxi dute, eta Ertzaintza txandaka bidea ematen aritu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Miren Elgarrestak (Emakunde) ez du uste feminismoak lekua galdu duenik euskal gizartean
Emakundeko zuzendariaren arabera, genero berdinatasunari dagokionez euskal gizartea "oso aurreratuta" dago. "Horrek ez du esan nahi, izan ditugun lorpenak guztiz bermaturik daudenik", gaineratu du Elgarrestak eta ohartarazi du eskuinetik datozen diskurtso reakzionarioek esparru digitalean lortu dutela oihartzuna.
Arrigorriagako Padura klubean neska batek sexu-indarkeria eta jazarpena jaso dituela salatu dute
Bidaure eta Urruma elkarteek "irmotasun falta" leporatu diote kirol erakundeari, ustez klubeko beste jokalari batzuek egindako erasoaren aurrean. Taldeak berdintasun protokolo bat iragarri du duela gutxi, bere balioen aurkako jokabideak antzeman ostean.
Azken agurra Santanderreko pasabidea hautsi eta itsasora erorita hil ziren gazteei
Barakaldoko eta Balmasedako beilatokiak eta Igollo de Camargoko (Kantabria) eliza txiki geratu dira Santanderren itsasora erorita hil ziren gazteak gogoratzeko eta azken agurra emateko.
Bullyinga egiten duten ikasleak ikastetxetik kanporatuko dituzte Nafarroan
Bizikidetzari buruzko Foru Dekretu berriak tratu txarren edo indarkeriaren kasu larrietan ikasleak eskolatik kanporatzea ere aurreikusten du. Neurriaren helburua da biktimak babestea eta haien ongizate emozionala bermatzea.
Santanderko pasabidea hautsita zegoela ohartarazi zuten istripuaren aurreko egunean, baina abisua ez zen izapidetu
Udaltzaingoak abisua jaso zuen, baina ez zuen inolako jarduketarik egin. Hala, jakinarazpena paper batean jaso zuten, baina mahaian bertan geratu zen.
24. Korrikak euskararen ezagutza unibertsala aldarrikatu du Iruñean
Aurtengo leloa, "Euskara Gara" komunitatearen izaera irekia eta askotarikoa azpimarratzeko hautatu dute. Korrikak bildutako baliabide ekonomikoak euskararen normalizazioaren aldeko lana indartzera bideratuko dira.
14 urteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati Donibane Lohizunen, bi adin txikiko bortxatzea leporatuta
Erasoak 2012. urtean hasi ziren bikotekide ohiaren etxean, biktimetako batek 6 urte besterik ez zituenean. Erasotzaileak gertakariak onartu ditu, eta adin txikikoak bortxatu eta sexualki erasotzea leporatu dio epaileak.
Eusko Jaurlaritzak baieztatu du gero eta biktima gazte gehiago daudela indarkeria matxistagatik jasotzen diren deietan
2025ean, SATEVI zerbitzuak 2.054 eskatzailek egindako 3.087 arreta telefoniko erregistratu zituen, eta % 90 baino gehiago bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeriari lotuta izan ziren.
Horrelakoak dira euskal gazteak: prestatuak eta toleranteak, baina emantzipatzeko arazo handiak dituzte
Gazteen Euskal Behatokiak argitaratutako 'Gazteen Adierazleak' txostenak euskal gazteen erradiografia interesgarria eskaini du. Gazteen % 72,6k seme-alabak izan nahi dituzte, baina atzeratu beharko dutela uste duenak inoiz baino gehiago dira.