Este lunes comienza el juicio por la agresión homófoba contra Ekain Perrino en Basauri
Once personas se sientan en el banquillo de los acusados a partir de este lunes en la Audiencia de Bizkaia en el juicio por una agresión homófoba a un joven en junio de 2021 en Basauri (Bizkaia), a quien dejaron inconsciente tras propinarle una brutal paliza entre comentarios despectivos sobre su condición sexual.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acogerá durante cuatro días el juicio por estos hechos. Según lo previsto, los acusados declararán el próximo día 11.
Los hechos por los que se les juzga ocurrieron durante la madrugada del 6 de junio de 2021 en el parque de Bizkotxalde, donde un grupo de jóvenes agredieron al joven Ekain Perrino, que tenía 23 años en aquel momento.
Los atacantes, según fuentes de organizaciones sociales, no conocían a la víctima, a la que propinaron puñetazos y patadas y continuaron golpeando en el suelo cuando perdió el conocimiento mientras pronunciaban expresiones como "esto te pasa por ser un maricón de mierda".
El joven quedó inconsciente y sangrando por la boca y la nariz, por lo que tuvo que ser hospitalizado.
Más de cinco años después, once personas serán juzgadas por estos hechos, que provocaron numerosos apoyos al joven agredido.
El caso también suscitó reacciones entre los partidos y las instituciones. Todos los grupos del Parlamento Vasco menos Vox mostraron en una declaración de solidaridad, también el Ayuntamiento de Basauri, el Ararteko, el Gobierno español… hicieron mención al caso para dar su apoyo a la víctima y denunciar los discursos de odio.
Te puede interesar
Varios jóvenes lanzan botellas a agentes de la Ertzaintza tras el partido Athletic-Barcelona
Los incidentes ocurrieron pasadas las 23:00 horas, en las inmediaciones del estadio de San Mamés. No se registraron heridos ni se practicaron arrestos.
El Gobierno Vasco llama a dar a la igualdad el espacio que merece
El Gobierno Vasco ha realizado una declaración con motivo del Día Internacional de las Mujeres, en la que ha reivindicado que avanzar en igualdad supone avanzar en derechos, libertad, bienestar, respeto e igualdad de oportunidades para todas las personas.
El feminismo tomará las calles este domingo
Este año hay tres convocatorias diferentes. Como viene siendo habitual, el movimiento feminista ha convocado manifestaciones en cinco capitales y decenas de localidades vascas. Por otra parte, la organización socialista Itaia llama a manifestarse en seis capitales y 21 municipios. Las nuevas coordinadoras de feministas abolicionistas celebrarán varias marchas en la CAV y Navarra.
Garikoitz, de camino a casa desde Doha, explica cómo ha pasado la semana: "Hemos vivido momentos de miedo e inquietud"
Garikoitz Knörr, profesor de euskera que se encontraba en Doha (Catar) en el momento en el que EE. UU. e Israel lanzaron un ataque masivo contra Irán, relata en este vídeo las dificultades que ha tenido para volver a casa.
Solucionados los problemas técnicos que han provocado el caos en Metro Bilbao
El suburbano está poco a poco recuperando la normalidad, después de los retrasos ocasionados esta mañana.
Comienzan las labores de limpieza en las zonas afectadas tras remitir el temporal y mejorar la situación
La mayor cantidad de lluvia ha caído en la zona de Mungia, donde se han visto afectados varios garajes y carreteras, al igual que en Derio, Bakio y Getxo. En las carreteras también se han registrado numerosas incidencias.
Una manifestación de Sadar Bizirik pide la dimisión de la delegada del Gobierno español en Navarra
La afición rojilla ha denunciado las cargas policiales al término del encuentro disputado hace dos semanas en el estadio de El Sadar contra el Real Madrid y ha exigido a Alicia Echeverría que asuma sus responsabilidades. "No podemos normalizar que seamos apaleados con saña y violencia en nuestra propia casa", han denunciado.
Renfe interrumpe el servicio de tren entre Andoain e Irun este fin de semana y el siguiente
La implantación del tercer carril en el tramo Astigarraga-Irun ha obligado la interrupción ferroviaria, aunque se ofrecerán autobuses durante los dos fines de semanas. Además, la estación de Loiola, en San Sebastián, estará cerrada desde hoy hasta mediados de abril
El Club Padura de Arrigorriaga rechaza "rotundamente" las acusaciones "infundadas" difundidas por varias asociaciones sobre el caso de acoso sexual a una menor
Las asociaciones denuncian que en este club deportivo una niña ha sido víctima de violencia sexual y acoso. El Club Padura "condena enérgicamente cualquier tipo de agresión" e incluso "la difusión del vídeo", pero asegura que los hechos ocurrieron fuera del ámbito de la actividad del club.