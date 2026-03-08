BIZKAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Astelehen honetan hasiko da Ekain Perrinori egin zioten eraso homofoboaren epaiketa

2021ean parke batean egindako erasoan, orduan 23 urte zituen gaztea konorterik gabe utzi arte jipoitu zuten, irainen artean.

basauri manifestazioa eraso homofobia efe
Erasoaren aurkako protesta Basaurin. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hamaika pertsona eseriko dira akusatuen aulkian astelehenetik aurrera Bizkaiko Auzitegian, 2021eko ekainean Basaurin mutil bati egindako eraso homofoboaren epaiketan. Gaztea konorterik gabe utzi zuten, bere sexu-joerari buruzko mespretxuzko komentarioen artean jipoi bortitza emanda.

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Lehen Atalak lau egunez hartuko du gertakari horien gaineko epaiketa. Aurreikusitakoaren arabera, akusatuek hilaren 11n deklaratuko dute.

Epaitzen dituzten gertakariak 2021eko ekainaren 6ko goizaldean jazo ziren, Bizkotxalde parkean. Gazte talde batek orduan 23 urte zituen Ekain Perrino gazteari eraso zion.

Eragile sozialek jakinarazi zutenez, erasotzaileek ez zuten biktima ezagutzen. Ukabilkadak eta ostikadak eman zizkioten, eta lurrean kolpeka jarraitu zuten konortea galdu zuenean ere, "hau marikoi zikin bat zarelako gertatzen zaizu" eta antzekoak esaten zituzten bitartean.

Ekaitz konorterik gabe geratu zen, ahotik eta sudurretik odola zeriola, eta ospitaleratu egin behar izan zuten.

Bost urte baino gehiago geroago, hamaika pertsona epaituko dituzte.

Gizarte mailan ez ezik, alderdien eta erakundeen elkartasun mezuak ere eragin zituen kasuak. Eusko Legebiltzarreko talde guztiek, Voxek izan ezik, elkartasun adierazpena onartu zuten, eta Basauriko Udalak, Arartekoak eta Espainiako Gobernuak kasua aipatu zuten biktimari babesa eman eta gorroto-diskurtsoak salatzeko.

Basauri Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

PAMPLONA, 07/03/2026.- Aficionados de Osasuna, en respuesta a una convocatoria del colectivo Sadar Bizirik, se han manifestado este sábado en Pamplona para denunciar las cargas policiales al término del encuentro disputado en el estadio de El Sadar contra el Real Madrid y exigir la dimisión o cese de la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría. EFE/Jesús Duges
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuaren Nafarroako ordezkariaren dimisioa eskatu dute zale gorritxoek manifestazio batean

Sadar Bizirik elkarteak deituta, protesta egin dute ehunka lagunek Iruñean. Osasunak duela bi aste Real Madrilen aurka jokatutako partida amaitu ostean Espainiako Poliziak erabilitako indarkeria salatu dute, eta Alicia Echeverriari erantzukizunak bere gain hartzeko eskatu diote. "Ezin dugu normalizatu etxean bertan amorruz eta bortizkeriaz gu jipoitzea", nabarmendu dute.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X