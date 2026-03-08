INCIDENTES
Varios jóvenes lanzan botellas a agentes de la Ertzaintza tras el partido Athletic-Barcelona

Los incidentes ocurrieron pasadas las 23:00 horas, en las inmediaciones del estadio de San Mamés. No se registraron heridos ni se practicaron arrestos.
Agencias | EITB

Varios jóvenes atacaron anoche a agentes de la Ertzaintza lanzando botellas contra ellos al término del partido de fútbol masculino que disputaron en el estadio de San Mamés el Athletic Club y el Barcelona.

Según han informado a EFE fuentes del Departamento de Seguridad, los incidentes se registraron al finalizar el partido, pasadas las 23:00 horas, en las inmediaciones del estadio.

Un grupo de personas arrojó botellas contra los agentes de la Ertzaintza que se encontraban en el lugar, sin que se registrasen heridos. Tampoco se practicaron detenciones.

