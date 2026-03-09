Arranca el plazo de matriculación en Navarra con reducciones de ratios en Primaria y Secundaria

Arranca en Navarra el plazo de inscripción para el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Un total de 4.600 niños y niñas de 3 años, algo menos que este curso, se incorporarán en septiembre al sistema educativo. El nuevo curso llegará con nuevas reducciones de ratios, tanto en Educación Primaria como en Secundaria.

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha destacado entre las novedades la bajada de ratios, incluida en el Pacto Educativo, que se aplicará el próximo curso en primero de primaria en todos los centros con más alumnado con necesidades específicas de apoyo y en primero de la ESO.

Otra de las novedades es que el curso que viene se implantará el modelo D, con el euskera como lengua vehícular, en dos centros de la Ribera: en el colegio público de Falces y en el Instituto de Secundaria de Peralta.

Aunque esa cifra de 4.617 nuevos alumnos es la menor de la serie histórica, eso no supondrá el cierre de ningún colegio.



El plazo para la preinscripción en todas las etapas educativas se abre este lunes y se prolongará hasta el viernes 13, y se podrá realizar a través de la aplicación EDUCA o de forma presencial en los centros escolares.