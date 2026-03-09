Matriculación

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Arranca el plazo de matriculación en Navarra con reducciones de ratios en Primaria y Secundaria

Una de las novedades es que el curso que viene se implantará el modelo D en dos nuevos centros de la Ribera.

PAMPLONA, 04/09/2025.- Un total de 116.123 estudiantes comienzan en la Comunidad foral el curso 2025-26, el 67,8 % de ellos en el sistema público educativo, y con un hito destacado como es la alta tasa de escolarización en la primera etapa escolar, con un 51 % de niños de 0 a 3 años, que respalda la apuesta de Navarra por la gratuidad. EFE/Villar López Imagen de un grupo de estudiantes en Navarra. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Nafarroan matrikulatzeko epea hasi da, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan ratioak murriztuta
author image

EITB

Última actualización

Arranca en Navarra el plazo de inscripción para el segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Un total de 4.600 niños y niñas de 3 años, algo menos que este curso, se incorporarán en septiembre al sistema educativo. El nuevo curso llegará con nuevas reducciones de ratios, tanto en Educación Primaria como en Secundaria.

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha destacado entre las novedades la bajada de ratios, incluida en el Pacto Educativo, que se aplicará el próximo curso en primero de primaria en todos los centros con más alumnado con necesidades específicas de apoyo y en primero de la ESO.

Otra de las novedades es que el curso que viene se implantará el modelo D, con el euskera como lengua vehícular, en dos centros de la Ribera: en el colegio público de Falces y en el Instituto de Secundaria de Peralta.

Aunque esa cifra de 4.617 nuevos alumnos es la menor de la serie histórica, eso no supondrá el cierre de ningún colegio.

El plazo para la preinscripción en todas las etapas educativas se abre este lunes y se prolongará hasta el viernes 13, y se podrá realizar a través de la aplicación EDUCA o de forma presencial en los centros escolares.

Sociedad

Te puede interesar

VITORIA, 08/03/2026.- El movimiento feminista de Vitoria se manifiesta con motivo del Día de la Mujer con el lema 'Otro mundo desde el feminismo. Frente a los sistemas de dominación: lucha y organización'. EFE/L. Rico
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Multitudinarias marchas en toda Euskal Herria en apoyo al movimiento feminista

Miles de personas han salido este fin de semana a las calles de distintas ciudades y pueblos de Euskal Herria para mostrar su apoyo al movimiento feminista. Las marchas, multitudinarias y llenas de reivindicación, han convertido las calles en espacios de protesta colectiva, donde se han escuchado consignas en defensa de la igualdad, contra la violencia machista y a favor de los derechos de las mujeres.
Cargar más
Publicidad
X