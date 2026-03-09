Abian da matrikulazio epea Nafarroan, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan ratioak murriztuta
Berritasunetako bat da datorren ikasturtean D eredua ezarriko dela Erriberako bi ikastetxetan.
Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan izena emateko epea hasi da Nafarroan. Irailetik aurrera 3 urteko 4.600 haur sartuko dira hezkuntza sisteman, ikasturte honetan baino gutxiago. Ikasturte berriak dakarren nobedade nagusietako bat da ratioak murriztuko direla, bai Lehen Hezkuntzan, bai Bigarren Hezkuntzan.
Hori bera nabarmendu du Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariak. Adierazi duenez, Hezkuntza Itunaren ondorioz sartuko da indarrean, eta aplikatuko da lehen hezkuntzako lehen mailan laguntza-premia espezifikoak dituzten ikasle gehien dituzten ikastetxe guztietan eta DBHko lehen mailan.
Beste berritasunetako bat da datorren ikasturtean D eredua (euskara irakas-hizkuntza) ezarriko dela Erriberako bi ikastetxetan: Faltzesko ikastetxe publikoan eta Azkoiengo Bigarren Hezkuntzako Institutuan.
Bestalde, nahiz eta irailean hezkuntza sisteman sartuko diren 4.617 ikasle berri horiek serie historikoko kopururik txikiena izan, ez da ikastetxerik itxiko.
Hezkuntza-etapa guztietan aurrez izena emateko epea astelehen honetan irekiko da eta hilaren 13ra arte luzatuko da. EDUCA aplikazioaren bidez edo ikastetxeetan aurrez aurre egin ahal izango da.
Zure interesekoa izan daiteke
Albiste izango dira: Ekain Perrinori egindako eraso homofoboaren epaiketa, lanuzteak Tubos Reunidosen eta Mojtaba Khamenei, Irango buruzagi goren berria
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Feminismoaren defentsak ez du adinik
Adin guztietako herritarrek bat egin dute martxoaren 8ko egunaren harira antolatutako mobilizazioetan, berdintasunaren alde. Gazteak kezkatuta agertu dira, sare sozialetan hedatzen den feminismoaren kontrako diskurtsoarekin. Emakumeak bat eginda egon daitezela aldarrikatu dute.
Lau lagun zauritu dira GI-2634 errepidean, Azkoitia parean, bi ibilgailuren arteko istripuan
Anbulantziak, suhiltzaileak eta Osakidetzako helikoptero bat bertaratu dira zaurituak artatzeko. Auto-ilara luzeak sortu dira inguruan.
Hiru adingabe atxilotu dituzte Gasteizen, bi gazteri eraso eta irain homofoboak egiteagatik
Biktimek agenteei jakinarazi diete hiru mutil hurbildu zaizkiela, lurrera bota dituztela eta hainbat ukabilkada eta ostikada eman dizkietela. Homosexualak izateagatik iraindu ere egin dituzte.
Feministek kaleak hartu dituzte "beste mundu bat" posible dela aldarrikatzeko
Manifestazio jendetsuak egin dituzte Euskal Herriko hiriburu eta herrietan. Mugimendu feministak "borroka eta antolakuntza" aldarrikatu ditu "eskuin-muturraren pilatze eta beldurraren ereduaren aurrean", eta abolizionisten "jarrera transfoboak" gaitzetsi ditu.
Martxa jendetsuak Euskal Herrian mugimendu feministaren alde
Milaka pertsona atera dira gaur, martxoak 8, Euskal Herriko hainbat hiri eta herritan kalera, mugimendu feministari babesa adierazteko. Martxa jendetsuak eta aldarrikapenez beteak izan dira, eta kaleak protesta kolektiborako agertoki bihurtu dira. Berdintasunaren aldeko aldarriak entzun dira, baita indarkeria matxistaren aurkakoak eta emakumeen eskubideen aldekoak ere.
Itaiak premiazkotzat jo du ultraeskuinaren mezu matxistei aurre egitea
Itaia Emakumeon Antolakunde Sozialistak Euskal Herriko 6 hiriburutan deitu ditu bilkurak. 'Emakume langileok askatzeko, sozialismoa eraiki' lelopean, salatu dute ideologia faxista indartzen ari dela ultraeskuinaren eta influencer misoginoen eskutik, eta, ondorioz, ideiak eta jarrera matxistak normalizatzen ari direla gizartean. Horri aurre egiteko premia dagoela gaineratu dute.
Nafarroako Gobernuak eta Parlamentuak gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna eskatu dute
Nafarroako Gobernuko eta Nafarroako Parlamentuko ordezkariek elkarretaratzea egin dute Emakumeen Nazioarteko Egunean. Desberdintasunen aurka borrokatu eta "estereotipoei" aurre egiteko konpromisoa adierazi dute bertan.
Epaileak udaltzainak eta 112ko langileak deitu ditu deklaratzera Santanderko pasabideko ezbeharragatik
Martxoaren 27an hartuko die deklarazioa, eta pasabide hori barne hartzen duen ibilbideari buruzko dokumentazioa eskatu die Udalari eta Kosten Agintaritzari.