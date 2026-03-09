Matrikulazioak

Abian da matrikulazio epea Nafarroan, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan ratioak murriztuta

Berritasunetako bat da datorren ikasturtean D eredua ezarriko dela Erriberako bi ikastetxetan.

PAMPLONA, 04/09/2025.- Un total de 116.123 estudiantes comienzan en la Comunidad foral el curso 2025-26, el 67,8 % de ellos en el sistema público educativo, y con un hito destacado como es la alta tasa de escolarización en la primera etapa escolar, con un 51 % de niños de 0 a 3 años, que respalda la apuesta de Navarra por la gratuidad. EFE/Villar López Nafarroako ikasleak, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB Media
EITB

Azken eguneratzea

Haur Hezkuntzako bigarren zikloan, Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan izena emateko epea hasi da Nafarroan. Irailetik aurrera 3 urteko 4.600 haur sartuko dira hezkuntza sisteman, ikasturte honetan baino gutxiago. Ikasturte berriak dakarren nobedade nagusietako bat da ratioak murriztuko direla, bai Lehen Hezkuntzan, bai Bigarren Hezkuntzan.

Hori bera nabarmendu du Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariak. Adierazi duenez, Hezkuntza Itunaren ondorioz sartuko da indarrean, eta aplikatuko da lehen hezkuntzako lehen mailan laguntza-premia espezifikoak dituzten ikasle gehien dituzten ikastetxe guztietan eta DBHko lehen mailan.

Beste berritasunetako bat da datorren ikasturtean D eredua (euskara irakas-hizkuntza) ezarriko dela Erriberako bi ikastetxetan: Faltzesko ikastetxe publikoan eta Azkoiengo Bigarren Hezkuntzako Institutuan.

Bestalde, nahiz eta irailean hezkuntza sisteman sartuko diren 4.617 ikasle berri horiek serie historikoko kopururik txikiena izan, ez da ikastetxerik itxiko.

Hezkuntza-etapa guztietan aurrez izena emateko epea astelehen honetan irekiko da eta hilaren 13ra arte luzatuko da. EDUCA aplikazioaren bidez edo ikastetxeetan aurrez aurre egin ahal izango da.

Gizartea

