Ekain Perrino reconoce a todos los acusados que le golpearon hasta la inconsciencia mientras le gritaban "maricón de mierda"
La Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde este lunes un juicio a once personas acusadas de agredir a Perrino en la madrugada del 6 de junio de 2021. La víctima ha contado que, además de las lesiones físicas del momento, aún sufre lesiones psíquicas y recibe tratamiento psiquiátrico.
Ekain Perrino, la víctima de la agresión homófoba ocurrida en 2021 en Basauri ha afirmado, en el juicio contra los once acusados por estos hechos, que reconoce a todos sus presuntos agresores, quienes le golpearon hasta dejarle inconsciente y le siguieron pegando y llámandole "maricón de mierda". Ha añadido que, tras esa agresión, se los "cruza en su día a día" y sigue en tratamiento porque cinco años después le sigue afectando lo vivido a su salud mental.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde este lunes un juicio a once personas acusadas de una agresión homófoba al joven (de 23 años de edad en el momento de los hechos) en la madrugada del 6 de junio de 2021 en la citada localidad vizcaína, en una zona del parque Bizkotzalde, donde se encontraban varios grupos de personas.
En la primera sesión del juicio, ha declarado la víctima que ha explicado que se encontraba hablando con unas amigas en el parque y uno de los acusados que estaba con otro grupo de unas 13 personas, le dijo que se fuera del lugar, que les iba a "contagiar" y que les daba "asco".
A esas palabras, le respondió que, si le molestaba su presencia, se fuera él. Según su relato, un primer acusado le agredió por la espalda, posteriormente los demás se le echaron encima y le golpearon hasta que cayó "inconsciente". Ha añadido que le contaron que también después le siguieron golpeando.
La víctima, que ha reconocido a los nueve acusados presentes en la sala porque los otros dos no estaban este lunes en el juicio, ha añadido que ninguno se quedó "con las manos quietas" y que decían "puto maricón" o "eso te pasa por ser un maricón de mierda".
Según ha explicado, reconoce "a todos" y se los ha tenido que cruzar en su "día a día por el barrio". Según ha declarado, hasta el momento de la agresión, conocía a alguno de los presuntos agresores de vista pero no tenía "ninguna relación con ellos".
El joven ha detallado que tuvo secuelas físicas porque estuvo ingresado en el hospital y también psíquicas por ansiedad. Además, ha añadido que ha tenido que acudir al psicólogo semanalmente por depresión y también varias veces al psiquiatra, además de a un centro de desintoxicación por "consumo posterior a la agresión". Ha añadido que cinco años después sigue en "tratamiento de todo" porque lo ocurrido le sigue afectando a su salud mental.
Petición de penas
La acusación pide tres años de cárcel para cada uno de los once acusados por un delito de lesiones por motivos de odio y orden de alejamiento por cinco años. También solicita una indemnización de 6000 euros en concepto de daños morales.
La Fiscalía ha pedido para diez de los encausados, que tenían entre 18 y 27 años, una condena de tres años de prisión por un delito de lesiones agravadas por motivo de odio, y 18 meses para el otro acusado.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco unifica los observatorios de Infancia y Adolescencia con el de Juventud para anticiparse a los cambios
El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico busca contar con una estructura más coordinada, coherente y eficiente para anticiparse a los retos de las nuevas generaciones.
Etzakit, Leire Martinez, SA, Neomak y Celtas Cortos, en la plaza de los Fueros por las fiestas de La Blanca
Estos grupos y solistas actuarán del 4 al 8 de agosto, dentro de la programación del Ayuntamiento para fiestas de Vitoria-Gasteiz.
Las exmonjas de Belorado empiezan a abandonar el convento ante su inminente desahucio
Dos de las siete exreligiosas se encuentran en estos momentos vaciando el cenobio, mientras las otras cinco ya han salido del convento. La mudanza la están haciendo a casas de familiares y, en lo que respecta a ellas, todo indica que se trasladarán al convento de Orduña (Bizkaia), aunque con la idea de que sea "un puente".
Los testigos dan su versión durante el juicio sobre el fraude en la reventa de ataúdes en Valladolid
Hay 23 personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de ser cremados para llevar de nuevo al tanatorio los féretros previamente retirados y ponerlos otra vez a la venta.
Arranca el plazo de matriculación en Navarra con reducciones de ratios en Primaria y Secundaria
Una de las novedades es que el curso que viene se implantará el modelo D en dos nuevos centros de la Ribera.
Será noticia: Juicio por la agresión homófoba a Ekain Perrino, paros en Tubos Reunidos y Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La defensa del feminismo no tiene edad
Diferentes generaciones se han unido en las movilizaciones de pueblos y ciudades, en defensa de la igualdad. Multitud de jóvenes se han mostrado preocupados por el discurso contra el feminismo que se difunde en redes sociales.
Heridas cuatro personas en la GI-2634, a la altura de Azkoitia, en un accidente entre dos vehículos
Hasta el lugar del accidente se han desplazado ambulancias, efectivos de bomberos y un helicóptero de Osakidetza para atender a los heridos. Se han registrado importantes retenciones en este punto.
Detenidos tres menores en Vitoria-Gasteiz por agredir y proferir insultos homófobos a dos jóvenes
Las víctimas, dos jóvenes, han informado a los agentes de que, tras salir de un establecimiento de ocio, han sido abordados por tres chicos que les han tirado al suelo y les han propinado varios puñetazos y patadas. También les han proferido insultos en los que se aludía a su condición de homosexuales.