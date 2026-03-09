Eraso homofoboa
Ekain Perrinok "marikoi zikina" oihukatzen zioten bitartean kordea galtzeraino jipoitu zuten akusatu guztiak ezagutu ditu

2021eko ekainaren 6ko goizaldean Perrinori eraso egitea egotzita hamaika pertsonen kontrako epaiketa hasi da astelehen honetan Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Biktimak kontatu duenez, orduan izandako lesio fisikoez gain, lesio psikikoak ditu eta tratamendu psikiatrikoa jasotzen ari da oraindik.

Vista de la sala de la sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia durante la primera sesión del juicio a once personas acusadas de una agresión homófoba en Basauri, a 9 de marzo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Según la acusación, el joven fue golpeado por el grupo durante la madrugada, recibiendo puñetazos y patadas hasta caer al suelo. Los hechos se remontan a junio de 2021 y ahora llegan a juicio tras la instrucción judicial. David de Haro / Europa Press 09/3/2026

Epaiketako lehen saioko irudi bat. Argazkia: Europa Press.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ekain Perrinok, 2021ean Basaurin eraso homofoboa jasan zuenak, hamaika akusatuen aurkako epaiketan adierazi duenez, konorterik gabe uzteraino eta "marikoi zikina" oihukatzen zutela jipotu zuten ustezko erasotzaile guztiak ezagutzen ditu. Gaineratu duenez, eraso horren ondoren, kalean ikusten ditu "egunero" eta, bost urte igarota ere,  tratamenduan jarraitzen du bizi izandakoak bere osasun mentalari eragiten diolako.

Bizkaiko Lurralde Auzitegiko Lehen Sekzioak hamaika pertsonaren kontrako epaiketa abiatu du gaur, 2021eko ekainaren 6ko goizaldean, Bizkotzalde parkeko eremu batean, hainbat pertsona talde zeuden lekuan, biktimari eraso homofobo bat egitea egotzita (23 urte zituen hark gertakarien unean).

Epaiketaren lehen saioan, biktimak adierazi du parkean lagun batzuekin hitz egiten ari zela, eta akusatuetako batek, 13 pertsonako beste talde batekin zegoenak, esan ziola alde egiteko, "kutsatuko" zituela eta "nazka" ematen ziela.

Hitz horiek entzunda, Perrinok esan zion, bere presentziak gogaitzen bazuen, alde egin besterik ez zuela. Biktimaren esanetan, bizkarretik jaso zuen lehen kolpea, eta, ondoren, gainera bota zitzaizkion besteak, kolpeka, "konorterik gabe" utzi arte. Esan duenez, kontatu diotenaren arabera, korderik gabe zegoela ere jotzen jarraitu zuten. 

Akusatuak hamaika badira ere, bederatzi egon dira gaurko saioan, eta "den-denak" ezagutu ditu biktimak. Bere hitzetan, "inor ez zen eskuak gurutzatuta geratu", eta jipoitzen zuten bitartean "marikoi puta" eta "marikoi zikin bat izateagatik gertatzen zaizu hau" esaten zioten. 

Azaldu duenez, "auzoa, egunerokoan, gurutzatu behar izan" ditu akusatuak; gaineratu duenez, erasoaren aurretik horietakoren bat ezagutzen zuen bistaz, baina "haiekin inolako harremanik ez" zuen. 

Gazteak zehaztu duenez, ondorio fisikoak izan zituen, ospitalean ingresatuta egon behar izan zuelako, eta baita psikikoak ere, antsietateagatik. Gainera, ordutik, depresioa tratatzeko astero psikologora joan behar izan duela esan du eta baita psikiatrarengana ere tarteka. Halaber, desintoxikazio zentro batean ere egon da "erasoaren osteko kontsumoagatik". Bost urte igarota "tratamendu guztiekin" jarraitzen duela esan du, gertatutakoak bere osasun mentalean eragina baitu oraindik. 

Zigor eskaerak

Akusazioak hiru urteko zigorrak eskatzen ditu hamaika akusatuetako bakoitzarentzat gorrotozko lesio delituengatik, bai eta bost urteko urruntze-agindua ere. Halaber, kalte moralengatik 6.000 euroko kalte-ordaina eskatzen du. 

Fiskaltzak bere aldetik, erasoaren garaian 18 eta 27 urte zituzten hamar akusaturentzat hiruna urteko zigorra eskatzen du gorrotoak astundutako lesio delituengatik, eta 18 hilabetekoa beste akusatuarentzat

Homofobia Basauri Epaiketak Bizkaia Gizartea

