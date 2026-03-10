Un grupo organizado ofrece abogado gratis, asesoramiento y el respaldo de la propia plataforma para recurrir la petición de requisitos lingüísticos de euskera en las OPEs. El grupo en cuestión se llama Hiztunen Berdintasunaren Alde-Unidas por la Igualdad Lingüística, y la información ha sido publicada por la revista ‘Argia’, que ha descrito la forma de funcionar de esta plataforma en un reportaje publicado este martes.

La información dada a conocer por este medio refleja que esta plataforma busca gente, fundamentalmente a través de un grupo de Whatsapp, para que se presente a las convocatorias públicas de empleo, aunque no tenga interés, y a la postre pueda presentar sus recursos. El objetivo es, en última instancia, que los tribunales anulen las convocatorias de empleo aludiendo a los requisitos de euskera que se fijan.

El germen de la plataforma surgió en noviembre de 2024, con el nombre Grupo Unid@s por una Exención Lingüística Real. En junio del año pasado, no obstante, cambió su nombre a Hiztunen Berdintasunaren Alde-Unidas por la Igualdad Lingüística.

Desde entonces, este grupo ha realizado varias convocatorias para concentrarse, y también algunas reuniones con el Gobierno Vasco o con algunos grupos políticos. Lo que se desconocía hasta la fecha es la forma de funcionar de la plataforma, similar a la utilizada en los últimos años por otros grupos y por algunos abogados.

En la información publicada se recoge un ejemplo elocuente del modo de funcionar del citado grupo, en este caso, vinculado a una OPE que el Ayuntamiento de Errenteria había puesto en marcha recientemente. “Se necesita a alguien que se apunte y recurra, ni es necesario ir al examen”, se lanzó en un grupo de Whatsapp.

El Ayuntamiento de Errenteria dio a conocer el pasado 2 de marzo que “suspendía” la convocatoria para la provisión de 25 plazas de administrativo, como consecuencia del recurso de un ciudadano.