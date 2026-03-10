Doako abokatua eta aholkularitza euskara-eskakizunen aurka egiteko, talde antolatu baten bidez
‘Argia’ aldizkariak argitaratu duenez, taldeak jendea bilatzen du lan-eskaintza publikoetara aurkezteko, interesik eduki ez arren, eta helegiteak aurkez ditzaten.
Doako abokatua, aholkularitza eta talde baten babesa euskara-eskakizunen aurka egiteko. Horixe da Hiztunen Berdintasunaren Alde-Unidas por la Igualdad Lingüística plataformak lanpostu publikoetako euskara-eskakizunen aurka egiteko prest agertzen direnei eskaintzen diena, 'Argia' aldizkariak argitaratu duenez.
Plazaratutako informazioan islatzen denez, gainera, plataformak jendea bilatzen du lan-eskaintza publikoetara aurkezteko, interesik eduki ez arren, helegiteak aurkez ditzaten. Helburua izango litzateke epaitegiek atzera botatzea deialdi publiko horiek, euskara-eskakizunak gehiegizkoak direla argudiatuta.
'Argia'-k zabaldu duenez, 2024ko azaroan sortu zen plataforma honen jatorrian dagoen taldea: Grupo Unid@s por una Exención Lingüística Real. Iazko ekainean, berriz, aldatu zuten izena, eta harrezkeroztik Hiztunen Berdintasunaren Alde-Unidas por la Igualdad Lingüística plataforma deitzen da.
Harrezkeroztik elkarretaratzeak egin izan dituzte, baita bilerak Eusko Jaurlaritzarekin edo alderdi politikoekin ere. Agerian ez zegoena zen plataformaren funtzionamendua deialdi publikoen aurrean, antza handia duena beste zenbait abokatuk eta taldek azken urteotan erabilitakoarekin.
Argitaratutako informazioan plataforma honen funtzionamenduaren inguruko adibide esanguratsu bat islatzen da, Errenteriako Udalak berriki zabaldu duen LEP bat atzera botatzeko. “Izena eman eta helegitea jarriko duen norbait beharko litzateke, ez da beharrezkoa azterketara joatea ere”, zabaldu zuten Whatsapp talde baten bidez.
Errenteriako Udalak martxoaren 2an jakinarazi zuen 25 administrari lanpostu betetzeko Lan Eskaintza Publikoko deialdia “eteteko” erabakia hartu duela, herritar batek euskara eskakizunen aurkako helegitea aurkeztu eta gero.
