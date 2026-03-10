Detenido en Vitoria por conducir sin permiso, a 130 km/h, con sus hijos menores en el coche y dar positivo en cocaína

Agentes de Policía Local detuvieron ayer por la tarde a un varón de 37 años por conducir sin permiso y de forma temeraria, tras huir a 130 km/hora con su mujer y sus tres hijos menores en el coche, y dar positivo por cocaína.



Los hechos se produjeron sobre las 18:45 cuando una patrulla observó un vehículo que salía de una gasolinera de la calle Venta de la Estrella sin respetar la prioridad de paso.



Al cruzarse con el mismo, los agentes observaron que su conductor circulaba sin el cinturón de seguridad obligatorio, por lo que cambiaron de sentido para pararle.



Al percatarse de dicha maniobra, el conductor aceleró bruscamente e invadió el carril contrario, adelantando de forma prohibida a varios vehículos.



Entonces, los policías iniciaron una persecución con luces y señales acústicas ordenándole que se detuviera, pero hizo caso omiso y aceleró aún más alcanzando los 130 km/hora y poniendo en evidente riesgo la vida de las personas que viajaban con él. Finalmente, perdió el control en una calle de Salburua y golpeó a dos vehículos estacionados.

Tras el accidente, el conductor se apeó y salió corriendo para refugiarse en un portal próximo. El hombre continuó en su actitud, tuvo que ser reducido y, con apoyo de otra patrulla, fue detenido. Durante la intervención, el varón, además, trató de esconderse en su boca un envoltorio con un polvo marrón.



Cuando lo iban a bajar apareció por sorpresa su pareja, quien trató de impedir su detención y, mientras intentaban tranquilizarla, arremetió contra los agentes.



En vista de tales hechos, y como quiera que tenía que hacerse cargo de los menores, se le informó a la mujer de que quedaba como investigada por un delito de desobediencia grave y atentado a agentes de la autoridad.



El varón fue trasladado al hospital, donde se le realizaron las pruebas de alcohol y drogas y dio positivo en cocaína.