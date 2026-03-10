Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, seme-alabak autoan zihoazela, 130 km/h-ko abiaduran gidatu eta kokainan positibo emateagatik
37 urteko gizonezkoak gasolindegi batetik ihes egin du, kilometro batzuk ausarkeriaz gidatu, gidabaimenik gabe, ibilgailuaren kontrola galdu eta aparkatutako auto batzuk jo dituen arte. Ondoren, agenteengandik ihes egiten saiatu da, atari batean babestuta.
Udaltzainek 37 urteko gizonezko bat atxilotu dute astelehen arratsalde honetan, autoan emaztea eta hiru seme-alaba adingabeak zihoazela, baimenik gabe eta 130 km/h-ko abiaduran gidatu eta kokainarekin positibo emateagatik.
Jazoera 18:45 inguruan gertatu da. Udaltzainen patruila batek ibilgailu bat ikusi du Izarreko Bentaren kaleko gasolindegi batetik irteten, oinezkoen lehentasuna errespetatu gabe.
Harekin gurutzatu direnean, agenteek ikusi dute gidaria segurtasun-uhalik gabe zihoala, eta, beraz, noranzkoa aldatu dute gelditzeko.
Maniobra horretaz ohartzean, gidaria bat-batean azeleratu zen, eta kontrako erreian sartu, ibilgailu batzuk modu debekatuan aurreratuz.
Orduan, poliziak haren atzetik joan dira, argi eta seinale akustikoekin, gelditzeko aginduz, baina ez dio jaramonik egin eta are gehiago bizkortu du, 130 km/h-ko abiadurara iritsiz eta berarekin zihoazen pertsonen bizitza arrisku nabarmenean jarriz. Azkenean, kontrola galdu du Salburuako kale batean , eta aparkatuta zeuden bi ibilgailu jo ditu.
Istripuaren ondoren, gidaria jaitsi eta korrika atera da ondoko atari batean babestera. Gizonak bere jarreran jarraitu du, murriztu egin behar izan dute eta, beste patruila baten laguntzarekin, atxilotu egin dute. Esku hartu duten bitartean, gizona, gainera, ahoan hauts marroi bat zuen bilgarri bat ezkutatzen saiatu da.
Jaitsi behar zutenean, ezustean, bikotekidea agertu da, eta atxilotzea eragozten saiatu da. Lasaitzen saiatu diren bitartean, agenteei oldartu zaie.
Gertakari horiek ikusita, eta adingabeez arduratu behar zuenez, emakumeari jakinarazi diote ikertu gisa geratu zela, desobedientzia larria eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egotzita.
Gizona ospitalera eraman zuten eta alkohol- eta droga-probak egin zizkioten. Kokainan positibo eman du.
Donostiako Udala "jai-gune" bat prestatzen ari da Kopako finalaren egunean zaleak bildu ahal izateko
Jon Insausti alkateak aurreratu duenez, "epizentro txuri-urdina" izango dena antolatzeko lanean ari dira, eta hainbat kokaleku aztertzen ari dira, baina erabaki guztiak Realarekin koordinatuta hartuko dira.
Gasteizen eraso homofoboa egin zuen tutoretzapeko adingabea kanporatzeko eskatuko du Aldundiak
Duela urte erditik Arabako Foru Aldundiaren tutoretzapean dagoen adingabe bat da, eta aurretik ere erasoak egin izan ditu, baina ez homofoboak. Igande goizaldean gertatu zen erasoa. Hiru mutil hurbildu zitzaizkien bi biktimei kalean, lurrera bota eta ostikoak eta ukabilkadak eman zizkieten, homosexual izateagatik iraintzen zituzten bitartean.
Ertzaintzak Basaurin erasoa gertatu eta gutxira identifikatu zituen Ekain Perrino jipoitzeagatik akusatutako guztiak
Epaiketaren bigarren egunean, 2021eko ekainaren 6an eraso homofoboa gertatu zen tokitik ihes egiten ari zirela auzipetuak aurkitu eta identifikatu zituzten ertzainek deklaratu dute.
Angulen legez kanpoko trafikoaren aurkako polizia operazioa, Aginagan
Guardia Zibilaren operazioa zabalik dago. Halaber, Eusko Jaurlaritzak 2025-26 denboraldian angula arrantzatzeko ezarritako debekuak indarrean jarraitzen du.
Abokatua eta aholkularitza debalde euskara-eskakizunen aurka egiteko, talde antolatu baten bidez
Argia aldizkariak argitaratu duenez, taldeak jendea bilatzen du lan-eskaintza publikoetara aurkezteko, interesik eduki ez arren, helegiteak aurkez ditzaten.
Auto-ilarak daude BI-631 errepidean, Mungia parean, Bilborako noranzkoan, hiru ibilgailuk talka egin baitute
Hainbat ibilgailuren arteko talka dela eta, auto-ilara luzeak daude Bilborako noranzkoan.
Bere buruaz beste egin zuen Sara Jimenez oroitu dute Cintruenigon
Haren familiak eskola-jazarpenarekin lotu du heriotza. Laguntza berandu iritsi zitzaiola salatu dute eta deia egin diote gizarteari antzerako kasuak ez gertatzeko lan egin dezan.
Telekomunikazioen eta telefoniaren alorra da kontsumitzaileen artean erreklamazio gehien eragiten dituena
Bigarren postuan bankuen sektorea dago, eta hirugarren lekuan energia- eta ur-hornidurarekin lotutako kexak daude. EAEko kontsumo erreklamazioen erdiak online egindako erosketetan sortu dira.
EAEko nerabeen % 61,2k uste dute gurasoak adin berean baino hobeto daudela, 2008tik izandako daturik txarrena
Hori da Eusko Jaurlaritzaren Haurren, Nerabeen eta Gazteen Behatoki berriak egindako "Nerabeak Euskadin. Egoeraren pertzepzioa eta balioak" txostenaren ondorioetako bat.