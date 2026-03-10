Araba
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gizon bat atxilotu dute Gasteizen, seme-alabak autoan zihoazela, 130 km/h-ko abiaduran gidatu eta kokainan positibo emateagatik

37 urteko gizonezkoak gasolindegi batetik ihes egin du, kilometro batzuk ausarkeriaz gidatu, gidabaimenik gabe, ibilgailuaren kontrola galdu eta aparkatutako auto batzuk jo dituen arte. Ondoren, agenteengandik ihes egiten saiatu da, atari batean babestuta.

Policía Local de Vitoria-Gasteiz
Gasteizko bi udaltzainen artxiboko irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Udaltzainek 37 urteko gizonezko bat atxilotu dute astelehen arratsalde honetan, autoan emaztea eta hiru seme-alaba adingabeak zihoazela, baimenik gabe eta 130 km/h-ko abiaduran gidatu eta kokainarekin positibo emateagatik.

Jazoera 18:45 inguruan gertatu da. Udaltzainen patruila batek ibilgailu bat ikusi du Izarreko Bentaren kaleko gasolindegi batetik irteten, oinezkoen lehentasuna errespetatu gabe.

Harekin gurutzatu direnean, agenteek ikusi dute gidaria segurtasun-uhalik gabe zihoala, eta, beraz, noranzkoa aldatu dute gelditzeko.

Maniobra horretaz ohartzean, gidaria bat-batean azeleratu zen, eta kontrako erreian sartu, ibilgailu batzuk modu debekatuan aurreratuz.

Orduan, poliziak haren atzetik joan dira, argi eta seinale akustikoekin, gelditzeko aginduz, baina ez dio jaramonik egin eta are gehiago bizkortu du, 130 km/h-ko abiadurara iritsiz eta berarekin zihoazen pertsonen bizitza arrisku nabarmenean jarriz. Azkenean, kontrola galdu du Salburuako kale batean , eta aparkatuta zeuden bi ibilgailu jo ditu.

Istripuaren ondoren, gidaria jaitsi eta korrika atera da ondoko atari batean babestera. Gizonak bere jarreran jarraitu du, murriztu egin behar izan dute eta, beste patruila baten laguntzarekin, atxilotu egin dute. Esku hartu duten bitartean, gizona, gainera, ahoan hauts marroi bat zuen bilgarri bat ezkutatzen saiatu da.

Jaitsi behar zutenean, ezustean, bikotekidea agertu da, eta atxilotzea eragozten saiatu da. Lasaitzen saiatu diren bitartean, agenteei oldartu zaie.

Gertakari horiek ikusita, eta adingabeez arduratu behar zuenez, emakumeari jakinarazi diote ikertu gisa geratu zela, desobedientzia larria eta agintaritzaren agenteen aurkako atentatua egotzita.

Gizona ospitalera eraman zuten eta alkohol- eta droga-probak egin zizkioten. Kokainan positibo eman du. 

Gasteiz Araba Delituak Umeak Drogak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X