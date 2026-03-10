El Ayuntamiento donostiarra prepara una "zona festiva" para poder reunir a la afición el día de la final de la Copa
La última final de Copa del Rey de fútbol que jugó la Real Sociedad tuvo lugar el 2021, en plena pandemia, lo cual impidió cualquier congregación de la afición para apoyar y festejar la ocasión, tanto en Sevilla como en Donostia.
"Esta vez sí nos toca celebrar y sí nos toca festejar, ya que en el año 2021 no lo pudimos hacer y creo que este año sí nos toca darlo todo", ha afirmado el alcalde donostiarra JOn Insausti, quien ha adelantado que esta vez, San Sebastián contará con una pantalla gigante y "sorpresas" para la final de la Copa del Rey que se disputarán la Real Sociedad y el Atlético de Madrid el 18 de abril en Sevilla.
En declaraciones a los medios informativos tras la Junta de Gobierno municipal, Insausti, preguntado por la final de la Copa del Rey, ha señalado que los preparativos para este evento se están viviendo y preparando "con mucha ilusión y con ese ánimo txuri-urdin que ha envuelto toda la ciudad y a todo donostiarra".
Insausti ha anunciado que irán desvelando los detalles de esa celebración "poco a poco, cada cosa a su tiempo" y, por supuesto, "en coordinación absoluta" con el club txuri-urdin. En todo caso, ha avanzado que "es deseable y así lo será que Donostia cuente con un epicentro, una zona festiva donde todo donostiarra que no pueda acercarse a Sevilla y quiera vivir en comunión con la comunidad donostiarra y txuri-urdin lo pueda hacer y, efectivamente, en la vía pública".
Así, ha señalado que se irá "concretando dónde y cómo será" ese núcleo festivo, pero la idea del Ayuntamiento es "que toda la ciudad se vista de los colores azul y blanco" y de "un buen ambiente festivo".
Ante la insistencia de los periodistas sobre dónde podría ubicarse, Isausti ha apuntado que podría ser la zona deportiva de Anoeta, Alderdi Eder o Sagüés, pero "hay que buscar un punto neurálgico de fácil logística, coordinación y donde todos los servicios también, incluso municipales, puedan actuar de la forma más coordinada y ordenada posible".
Ha señalado que dicha zona contará con una pantalla gigante para poder seguir el encuentro en directo y anuncia "sorpresas". Pero la fiesta no se limitará a los minutos de partido, sino que durante toda la jornada de ese sábado 18 de abril habrá numerosas actividades y opciones de ocio para afionados y aficionadas de todas las edades.
