Donostiako Udala "jai-gune" bat prestatzen ari da Kopako finalaren egunean zaleak bildu ahal izateko
Jon Insausti alkateak aurreratu duenez, "epizentro txuri-urdina" izango dena antolatzeko lanean ari dira, eta hainbat kokaleku aztertzen ari dira, baina erabaki guztiak Realarekin koordinatuta hartuko dira.
Realak jokatu zuen futboleko Errege Kopako azken finala 2021ean izan zen, pandemia betean, eta horrek ezinezko egin zuen taldea babestu eta eguna jai-giroan ospatzeko zaleen edozein bilkura, bai Sevillan, bai Donostian.
"Oraingoan bai, ospatzea tokatzen zaigu, 2021ean ezin izan genuen, baina aurten dena ematea tokatzen zaigu", adierazi du Jon Insausti Donostiako alkateak, eta aurreratu du oraingoan Donostian pantaila erraldoi bat eta "ezustekoak" izango direla Realak eta Atletico Madrilek apirilaren 18an Sevillan jokatuko duten Errege Kopako finalaren egunean.
Udal Gobernu Batzarraren ostean egindako adierazpenetan, Insaustik Errege Kopako finalari buruz galdetu diotenean, ekitaldia "ilusio handiz"prestatzen ari direla adierazi du, "hiri osoa eta donostiar orok duen aldarte txuri-urdin horrekin".
Insaustik iragarri duenez, eremu horren zehaztasunak "pixkanaka" joango dira ezagutarazten, "gauza bakoitza bere garaian", baina zehaztu duenez talde txuri-urdinarekin "erabateko koordinazioan" ari dira antolatzen.
Nolanahi ere, aurreratu duenez, "nahi genuen Donostian epizentro txuri-urdin bat, eta hala izango da, Sevillara joan ezin duten eta egun hori donostiarrekin eta familia txuri-urdinarekik pasa nahi duten donostiarrentzat".
Hala, jai-gune hori "non eta nolakoa izango den zehazten" joango direla adierazi du, baina Udalaren asmoa da "hiri osoa kolore urdin eta zuriz ikustea" eta "jai giro ona" izatea.
Eremua non kokatuko den galdetzen zioten kazetariei erantzunez, alkateak aurreratu dau hainbat inguru ari direla aztertzen: Anoetako kirol-eremua, Alderdi Eder eta Sagues, baina azpimarratu duenez "logistika eta koordinazio errazeko puntu neuralgiko bat bilatu behar da, zerbitzu guztiek, baita udalekoek ere, ahalik eta modu koordinatu eta ordenatuenean jardun ahal izateko".
Adierazi duenez, gune horrek pantaila erraldoi bat izango du topaketa zuzenean jarraitu ahal izateko, eta "ezustekoak" iragarri ditu. Baina festa ez da partidaren minutuetara mugatuko. Izan ere, larunbat horretan, apirilaren 18an, adin guztietako zaleentzako jarduera eta aisialdi aukera ugari egongo dira.
