Un juzgado de Getxo abre diligencias a trabajadoras de una guardería de Romo por presunto maltrato

Un juzgado de Getxo ha abierto diligencias previas contra varias trabajadoras de una guardería de Getxo por supuesto maltrato a bebes, según ha podido confirmar EITB.

Los hechos investigados se remontan al año pasado y según la Fiscalía, los bebes afectados sufrieron humillaciones, golpes y malos tratos por parte de varias monitoras.

El centro educativo investigado es propiedad de la Fundación BBK y se encuentra en el barrio de Romo. En la actualidad, la guardería cuenta con 55 menores de entre 0 y 2 años.

Según ha podido saber EITB, la Fiscalía de Bizkaia inició la investigación a raíz de una denuncia presentada por otra trabajadora del centro por despido improcedente. En su denuncia, la empleada denunció la actitud de tres de sus exompañeras, que podrían haber incurrido en un delito de maltrato.

Las familias han sido informadas por la guardería de que conocían esos hechos y que las trabajadoras investigadas, que ya no trabajan este año en la guardería, fueron despedidas.

Fuentes del TSJPV han confirmado que la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados de Getxo, que ha recaído en la plaza número tres de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo.

Tras esa denuncia, se han abierto diligencias previas y se ha declarado el secreto de sumario en relación con el caso.

El Ayuntamiento de Getxo, por su parte, ha explicado que no tenía constancia de los hechos investigados, que afectan a "una haurreskola privada". En una nota, ha considerado que lo difundido por los medios refleja que se trata de "hechos de extrema gravedad, que exigen la máxima prudencia y respeto hacia las y los menores y sus familias".

Desde el Ayuntamiento han mostrado su preocupación ante lo difundido, así como su confianza en que la investigación judicial permita aclarar los hechos y depurar las responsabilidades.

