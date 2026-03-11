Un juzgado de Getxo abre diligencias a trabajadoras de una guardería de Romo por presunto maltrato
La denuncia fue presentada por otra trabajadora de la guardería de Romo, propiedad de la Fundación BBK, por la actitud de algunas empleadas contra los menores. Las familias han sido informadas por la guardería que las trabajadoras investigadas fueron despedidas.
Un juzgado de Getxo ha abierto diligencias previas contra varias trabajadoras de una guardería de Getxo por supuesto maltrato a bebes, según ha podido confirmar EITB.
Los hechos investigados se remontan al año pasado y según la Fiscalía, los bebes afectados sufrieron humillaciones, golpes y malos tratos por parte de varias monitoras.
El centro educativo investigado es propiedad de la Fundación BBK y se encuentra en el barrio de Romo. En la actualidad, la guardería cuenta con 55 menores de entre 0 y 2 años.
Según ha podido saber EITB, la Fiscalía de Bizkaia inició la investigación a raíz de una denuncia presentada por otra trabajadora del centro por despido improcedente. En su denuncia, la empleada denunció la actitud de tres de sus exompañeras, que podrían haber incurrido en un delito de maltrato.
Las familias han sido informadas por la guardería de que conocían esos hechos y que las trabajadoras investigadas, que ya no trabajan este año en la guardería, fueron despedidas.
Fuentes del TSJPV han confirmado que la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados de Getxo, que ha recaído en la plaza número tres de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo.
Tras esa denuncia, se han abierto diligencias previas y se ha declarado el secreto de sumario en relación con el caso.
El Ayuntamiento de Getxo, por su parte, ha explicado que no tenía constancia de los hechos investigados, que afectan a "una haurreskola privada". En una nota, ha considerado que lo difundido por los medios refleja que se trata de "hechos de extrema gravedad, que exigen la máxima prudencia y respeto hacia las y los menores y sus familias".
Desde el Ayuntamiento han mostrado su preocupación ante lo difundido, así como su confianza en que la investigación judicial permita aclarar los hechos y depurar las responsabilidades.
Te puede interesar
Marlaska confirma que el incendio mortal de Miranda de Ebro es un crimen machista
El ministro del Interior ha manifestado que el supuesto autor del incendio, que se ha entregado en comisaría, como su expareja, Dolores, de 58 años, habían estado en el sistema VioGen, pero por relaciones con otras personas. En el caso del hombre fue en 2007 y en el de la mujer en 2008, por lo que ambos estaban inactivos.
Tres mujeres fallecidas y otras cuatro personas heridas en un incendio "provocado", en Miranda de Ebro
Las autoridades han confirmado que el incendio declarado hacia las 22:45 horas de anoche, fue "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría y ha sido detenida. Las fallecidas son tres mujeres de 78, 58 y 23 años.
CC. OO. Euskadi denuncia "teorías conspirativas" sobre la política lingüística y "señalamiento" de quienes defienden los derechos laborales
El sindicato critica en un comunicado que se presente como una "ofensiva judicial inexistente" el "incumplimiento flagrante" en las OPES de las actuales normas respecto a los perfiles lingüísticos.
Buscan por tierra y mar a un pescador de 82 años desaparecido desde ayer por la tarde en la zona de Mendexa
El vecino de Lekeitio fue ayer por la tarde a recoger lapas y no regresó a su domicilio. Las labores de rescate comenzaron ayer por la tarde y han continuado también de noche y por la mañana.
Detenido en Colombia un hombre reclamado por el juzgado de Tafalla por una agresión sexual en Navarra
El arrestado ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación de Colombia para su extradición.
El grupo Euskara Denontzat admite que buscaban gente para recurrir las peticiones de euskera en las OPEs
La revista 'Argia' también relaciona al sindicato CC.OO. con el procedimiento, que tenía como objetivo que los juzgados rechazaran las convocatorias públicas aludiendo a la exigencia de conocimientos de euskera. El grupo Euskara Denontzat sería el que pagaba el abogado gratuito y ofrecía asesoramiento a quien estuviera dispuesto a recurrir, aunque no tuviera interés real en el proceso.
Retenciones kilométricas en la N-1, tras un accidente entre dos vehículos a su paso por Andoain
Las retenciones superan los 7 kilómetros en dirección San Sebastián.
Concentración en Vitoria-Gasteiz para condenar la última agresión homófoba
Detuvieron a tres jóvenes tutelados por la Diputación de Álava por golpear e insultar a dos jóvenes de 16 y 17 años. Los ciudadanos de Vitoria han mostrado su apoyo y solidaridad a las víctimas y rechazado este tipo de actitudes en la ciudad.
Detenido en Vitoria por conducir sin permiso, a 130 km/h, con sus hijos menores en el coche y dar positivo en cocaína
El varón, de 37 años, huyó de la Policía Local desde una gasolinera, circuló varios kilómetros de forma temeraria, perdió el control del vehículo, golpeó varios coches aparcados, e intentó huir de los agentes refugiándose en un portal.