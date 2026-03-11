Getxoko epaitegi batek Romoko haur-eskola bateko hainbat langileren aurkako eginbideak abiatu ditu, ustezko tratu txarrengatik
EITBk jakin ahal izan duenez, haurtzaindegiko lankide batek salatu zituen epaitegian. BBK Fundazioak kudeatzen duen zentroak familiei azaldu dienez, ikertutako langileak kaleratu egin zituzten.
Getxoko 3. Instrukzio Epaitegiak eginbideak abiatu ditu Getxoko haur-eskola bateko hainbat langileren aurka, tratu txar delitua egotzita, EITBk jakin ahal izan duenez.
Salatutako gertaerak pasa den urtean gertatu ziren eta Fiskaltzaren arabera, hainbat hezitzailek haurrak umiliatu, kolpatu eta jo egiten zituzten.
Ikertzen ari diren haur-eskola Romo auzoan dago eta BBK Fundazioak kudeatzen du. Gaur egun, 0 eta 2 urte bitarteko 55 haur daude bertan izena emanda.
EITBk jakin ahal izan duenez haurtzaindegiko lankide batek salatu zituen epaitegian, zentrotik kaleratu eta "bidegabeko kaleratzea" salatzera joan zenean. Zehazki, hainbat lankide ohiren kontra jo zuen eta haurrei tratu txarrak ematea leporatu zien.
Zuzendaritzak familiei jakinarazi dienez, ikertutako langileak kaleratu egin zituzten, eta, hortaz, ez dute dagoeneko bertan lan egiten.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko iturriek baieztatu dutenez, Fiskaltzak salaketa aurkeztu zuen epaitegietan eta auzia Getxoko 3. Instrukzio Epaitegiak hartu du bere gain.
Salaketa horren ondotik, aurretiazko eginbideak abiatzea eta auzia sekretupean jartzea erabaki du epaileak.
Getxoko Udalak, bere aldetik, kezka adierazi du salaketaren larritasuna dela eta.
Halaber, ikerketan zehar gertaturikoa eta erantzukizunak argitzea espero du Udalak.
