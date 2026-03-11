Hoy es noticia
Retenciones kilométricas en la N-1, tras un accidente entre dos vehículos a su paso por Andoain

Las retenciones superan los 7 kilómetros en dirección San Sebastián.
Euskaraz irakurri: Auto-ilara luzeak N-1 errepidean, Andoain parean bi ibilgailuk istripua izan ondoren
EITB

Última actualización

Un accidente entre dos vehículos ha generado retenciones kilométricas en la N-1, a la altura de Andoain, en sentido San Sebastián, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

Las retenciones alcanzaban los 7 kilómetros a las 07:45 horas. 

Sin embargo, los vehículos accidentados ya han sido retirados de la calzada para las 08:00 horas. 

