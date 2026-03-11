TRAFIKOA
Auto-ilara luzeak N-1 errepidean, Andoain parean bi ibilgailuk istripua izan ondoren

Istripuaren ondorioz, zazpi kilometrorainoko auto-ilarak sortu dira Donostiarako noranzkoan.

EITB

Azken eguneratzea

Bi ibilgailuren arteko istripua gertatu da gaur goizean N-1 errepidean, Andoain parean, eta horrek ilara luzeak eragin ditu Donostiara bidean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Ezbeharraren ondorioz, zazpi kilometrorainoko ilarak sortu dira 07:45 inguruan

Dena den, 08:00ak aurretik istripua izan duten ibilgailuak erretiratu dituzte.

