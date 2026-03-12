1047 profesionales de Osakidetza denunciaron agresiones en 2025, 856 de ellas mujeres
Un total de 1047 profesionales de Osakidetza notificaron el pasado año alguna agresión, verbal o física, en el ejercicio de su actividad, un 11 % menos que en 2024.
Con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios y sanitarias, que se celebra este jueves, Osakidetza ha detallado que del total de agresiones notificadas en 2025, 94 (el 9 %), fueron agresiones con resultado de lesión, y la mayoría sin causar baja.
El resto, un total de 953 (el 91 %), fueron agresiones sin lesión, como son los insultos y las amenazas.
Por sexo, la mayor parte de las agresiones, un total de 856, se dieron en mujeres, algo que "debe de hacer reflexionar", ha subrayado Osakidetza.
Las agresiones han disminuido en el último año un 11 % respecto a 2024; o, al menos, ha habido menos notificaciones por casos de agresiones físicas.
Osakidetza considera que es pronto aún para valorar si hay un cambio de tendencia que sugiera una mejora de la situación o se trata de algo puntual, ya que en años anteriores la tendencia era al alza.
E Ejecutivo vasco ha reiterado su compromiso con la política de "tolerancia cero ante la violencia, física o verbal, ejercida contra los y las profesionales de Osakidetza", ya que estos hechos, que son "inadmisibles", ya que "no solo tienen consecuencias directas en la salud psicológica y física de los profesionales, sino que repercuten en la calidad de los servicios públicos y en la asistencia que se presta a la población".
Osakidetza sigue implementando medidas orientadas a la prevención, fundamentalmente mediante la formación para el personal, para aprender a desactivar y reconducir situaciones de tensión antes de que se conviertan en un problema grave.
Y, además, de acompañamiento a quien sufre una agresión y animando a que se notifique siempre, ya que para actuar en la prevención es fundamental conocer el alcance real de las agresiones. En la actualidad, la incidencia de las agresiones físicas con lesión es de 2,10 casos por cada 1000 trabajadores.
Las y los profesionales insisten en que "hoy, más que nunca, es imprescindible proteger a quienes protegen nuestra salud" y afirman que "sanidad y violencia son conceptos incompatibles y un sistema sanitario fuerte requiere profesionales seguros, respetados y apoyados".
Por ello, hacen un llamamiento global a administraciones, instituciones, organizaciones profesionales, pacientes y ciudadanía "para trabajar unidos en la erradicación definitiva de esta lacra".
La agresión a profesionales sanitarios está tipificdo como delito en el Código Penal del Estado español, cuyo artículo 550 establece que quien agreda o, con intimidación grave o violencia, oponga resistencia grave a un profesional sanitario de la administración pública cuando se halle en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, estará cometiendo un delito de atentado que será castigado con pena de prisión de hasta 3 años.
