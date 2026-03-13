Accidente de Santander
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El bombero que rescató a Ainara asegura que era prácticamente “imposible” sobrevivir en esas condiciones

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ainara erreskatatu zuen suhiltzailearen esanetan, ia "ezinezkoa" zen baldintza horietan bizirautea
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EITB

Última actualización

Julio Revuelta es jefe de la primera dotación de bomberos que llegó al accidente de El Bocal, en Santander, y el primero en bajar hasta donde se encontraba Ainara, la única superviviente. Cuenta cómo accedió hasta la víctima y cómo vivió, de manera angustiosa, el rescate.

Cantabria Bomberos Sociedad

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