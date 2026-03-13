Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la ría a la altura de Sestao

Los servicios de emergencia han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre que ha sido localizado flotando en la ría de Bilbao, en la zona de Sestao, por el patrón de una embarcación, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El patrón de una embarcación que se encontraba en la ría de Bilbao ha avisado sobre las 10:00 horas al 112 tras avistar lo que parecía ser un cuerpo humano flotando en el agua.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia y los agentes de la Ertzaintza para sacar el cuerpo del agua. Posteriormente, el cadáver ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para realizarle la autopsia.

La Ertzaintza ha iniciado la investigación correspondiente para intentar esclarecer las causas del suceso y determinar la identidad del fallecido.