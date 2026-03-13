Osakidetza asume la gestión y los costes humanos de los miembros amputados
La nueva instrucción aprobada por Osakidetza sustituye a la anterior sobre el reintegro de los costes del servicio funerario por restos humanos, que queda sin efecto, por lo que el sistema sanitario público asume directamente los gastos y la tramitación de la incineración de los restos.
Osakidetza asume, a partir de ahora, la tramitación y el coste de la gestión de los restos humanos procedentes de intervenciones quirúrgicas, amputaciones y abortos, siempre que exista una autorización expresa por parte del paciente o de sus familiares.
Esta medida, según ha informado este viernes el Departamento de Salud, responde a la idea de dar una respuesta "más humana, empática y respetuosa con las personas afectadas y sus allegados en situaciones de especial sensibilidad".
En los casos en los que las personas prefieran disponer de los restos por decisión propia para, por ejemplo, proceder a su inhumación o cremación particular, serán ellas o sus familiares quienes se encarguen de la gestión y de los gastos asociados, conforme a la normativa vigente en materia de sanidad mortuoria.
En todos los supuestos, Osakidetza emitirá el correspondiente certificado médico que acredite la causa y procedencia de los restos, requisito necesario para realizar los trámites de traslado e incineración o inhumación.
Salud ha explicado que esta nueva regulación se ha tomado después de un proceso de escucha con la delegación en Euskadi de la asociación Andade, que representa a las personas amputadas.
500 euros por los gastos de transporte e incineración de una pierna
El pasado mes de febrero el Ararteko trasladó al Gobierno Vasco el caso de un hombre que tuvo que abonar más de 500 euros por los gastos de transporte y eliminación de una pierna que le fue amputada como consecuencia de una patología que sufría y le pidió que le reintegrase esa cantidad.
Este paciente se puso en contacto con la defensoría del pueblo en Euskadi después de que en agosto de 2023 se sometiera a la amputación y que desde Osakidetza se le advirtiera de que, a diferencia de hace unos años, es el propio paciente el que debía contactar con una funeraria para hacerse cargo de la recogida e incineración del miembro amputado.
Te puede interesar
Estafan 3000 euros a un aficionado de la Real por entradas falsas para la final de la Copa del Rey
La Guardia Civil y la Ertzaintza alertan de la venta fraudulenta de localidades para el partido del 18 de abril en Sevilla y pide utilizar solo canales oficiales.
La agente investigada, tres familias y el Ayuntamiento se personan en la causa por el derrumbe de Santander
La jueza que investiga el accidente en Santander ordena nuevas diligencias y pide los protocolos de atención de avisos, posibles quejas vecinales y un informe pericial sobre el estado de la pasarela.
Inicio de Korrika en directo desde Atharratze
La 24 edición de Korrika comenzará el 19 de marzo en Atharratze. Se podrá seguir el inicio en directo a partir de las 14:30 horas.
Esta edición de Korrika contará con "participaciones simbólicas y emocionantes", según la organización
La presentación social de la carrera por AEK ha tenido lugar en la sede de EITB en Bilbao. Ha contado con la presencia de numerosos agentes de la sociedad. La organización ha anunciado que en esta edición llevarán el testigo más de 3.400 personas, la cifra más alta hasta ahora, y aseguran que muchas de estas participaciones serán "simbólicas y emotivas".
Multitudinaria protesta en Eibar para denunciar la falta de plazas suficientes en las haurreskolas
Decenas de familias han realizado una protesta ruidosa este jueves en la plaza Untzaga de Eibar para denunciar la falta de plazas en las haurreskolas de este municipio guipuzcoano.
El chef danés René Redzepi se retira de Noma, reconociendo haber abusado de su personal en el pasado
Decenas de exempleados afirmaron que Redzepi les infligió daños físicos y psicológicos, detallando incidentes ocurridos entre 2009 y 2017. "Reconozco que estos cambios no reparan el pasado", ha añadido Redzepi.
La Ertzaintza alerta de la venta de entradas falsas para la final de la Copa que la Real disputará en Sevilla
A través de una denuncia puesta por un aficionado, la Ertzaintza ha abierto diligencias por un presunto delito de estafa.
1047 profesionales de Osakidetza denunciaron agresiones en 2025, 856 de ellas mujeres
Con motivo del Día Europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios y sanitarias, que se celebra este jueves, Osakidetza ha detallado que del total de agresiones notificadas en 2025, 94 (el 9 %) fueron agresiones con resultado de lesión, y la mayoría sin causar baja. El resto, un total de 953 (el 91 %), fueron agresiones sin lesión, como son los insultos y las amenazas.
La investigación apunta a que los tornillos de la pasarela que se derrumbó en Santander estaban muy oxidados
La inspección realizada por la Policía Científica tras el accidente en la zona de El Bocal, en el que murieron seis jóvenes, señala que los soportes y la tornillería presentaban una fuerte degradación por corrosión.