Osakidetzak bere gain hartu ditu anputatutako gorputz zatien kostuak eta kudeaketa

Euskal osasun sistema publikoak instrukzio berri bat onartu du, eta, horren arabera, bere gain hartuko ditu gorpuzki horiek errausteko kostuak eta tramiteak, beti ere pazientearen edo haren senideen baimena izanez gero.

Osakidetzako kirofanoa, artxiboko argazki batean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzak bere gain hartu ditu ebakuntza kirurgikoetatik, anputazioetatik edo abortuetatik datozen gorpuzkien kudeaketa eta kostuak, beti ere, pazientearen edo haren senideen berariazko baimena izanez gero.

Osasun Sailak ostiral honetan jakinarazi duenez, egoera horietan kaltetuei eta haien gertukoei "erantzun gizatiarragoa, enpatikoagoa eta errespetuzkoagoa" eman nahi zaie. 

Hala ere, pertsona horiek horrela erabakitzen badute errausketaren kostuak eta tramiteak beren gain hartu ahal izango dituzte, hilotz-osasunaren arloan indarrean dagoen araudia betez. 

Kasu horietan guztietan, Osakidetzak gorpuzkien kausa eta jatorria ziurtatuko duen osasun ziurtagiria emango du, ezinbesteko baldintza baita lekualdaketa, errausketa edo ehorzketako tramiteak egiteko.

Osasun Sailaren arabera, anputatutako pertsonak ordezkatzen dituen ANDADE elkarteak Euskadin duen ordezkaritzari entzuteko prozesuaren ondoren hartutako konpromisoa da. 

500 eurotik gora, anputatutako gorputz-atal bat garraitu eta errausteagatik

Pasa den otsailean, hanka moztu zioten gizon baten kasua jakinarazi zion Arartekoak Eusko Jaurlaritzari. Gizonak 500 euro ordaindu behar izan zituen errausketa kostu eta tramiteengatik, eta Euskadiko Herriaren Defendatzailearengana jo zuen. Ondoren, gizonari dirua itzultzeko eskatu zion Arartekoak Osakidetzari. 

 

