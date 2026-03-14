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Bilbao se moviliza contra la guerra en Oriente Próximo y reclama no olvidar Gaza

Bilbao se moviliza contra la guerra en Oriente Próximo y reclama no olvidar Gaza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ekialde Hurbileko gerraren aurka protesta egin dute Bilbon, eta Gaza ez ahazteko eskatu dute
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EITB

Última actualización

La plataforma ciudadana PararLaGuerra.es ha realizado este sábado una protesta en Bilbao para reivindicar la paz, en un contexto marcado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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