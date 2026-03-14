Fallece una joven de 28 años herida en el accidente de tráfico del 1 de marzo en Valtierra

La joven de 28 años que resultó herida grave en un accidente de tráfico registrado la madrugada del 1 de marzo en Valtierra ha fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas.



El siniestro se produjo a las 01:19 horas en el kilómetro 72,28 de la carretera N-121, en el cruce del restaurante Los Abetos, cuando el turismo en el que viajaban dos jóvenes se salió de la vía y chocó contra un talud.



Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió politraumatismos de carácter reservado y fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra (HUN), en Pamplona, donde permanecía ingresada y ha fallecido este sábado.



El otro ocupante del vehículo, un joven de 20 años, sufrió dolor lumbar de pronóstico reservado y fue evacuado en ambulancia convencional al Hospital Reina Sofía de Tudela.



Hasta el lugar del accidente se desplazaron Bomberos de Tudela, equipo médico, ambulancias y patrullas de la Policía Foral, movilizados por SOS Navarra, que se hizo cargo de la atención a los heridos y de la investigación de las causas del siniestro.