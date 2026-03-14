TRAFIKO-ISTRIPUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Martxoaren 1ean Valtierran izandako zirkulazio-istripuan zauritutako 28 urteko neska hil egin da

Ezbeharra 01:19an gertatu zen, N-121 errepideko 72,28 kilometroan, Los Abetos jatetxearen bidegurutzean, bi gazte zihoazen autoa bidetik atera eta ezponda baten aurka talka egin zuenean. 20 urteko beste gazte bat ere zauritu zen ezbeharrean.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Martxoaren 1eko goizaldean Valtierran izandako zirkulazio-istripu batean larri zauritu zen 28 urteko neska hil egin da jasandako lesioen ondorioz.

Ezbeharra 01:19an gertatu zen, N-121 errepideko 72,28 kilometroan, Los Abetos jatetxearen bidegurutzean, bi gazte zihoazen autoa bidetik atera eta ezponda baten aurka talka egin zuenean.

Kolpearen ondorioz, emakumeak izaera erreserbatuko politraumatismoak jasan zituen, eta anbulantzia medikalizatuan eraman zuten Nafarroako Unibertsitate Ospitalera (HUN), Iruñera.

Ibilgailuko beste bidaiaria, 20 urteko gaztea, pronostiko erreserbatuko lesioekin eraman zuten anbulantzia arruntean, Tuterako Sofia Erregina Ospitalera.

Tuterako suhiltzaileak, medikuak, anbulantziak eta Foruzaingoaren patruilak bertaratu ziren istripuaren tokira. 

Nafarroa Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Gizartea

Publizitatea
X