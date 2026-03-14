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Vecino de Santander que llamó al 112 antes del accidente: “Si hubieran actuado, la tragedia se habría evitado”

18:00 - 20:00
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Agencias | EITB

Última actualización

El vecino de Santander que alertó del estado del puente de El Bocal la víspera del accidente asegura que no puede dejar de pensar que aquella desgracia podría haberse evitado si, tras su llamada a emergencias, se hubiera actuado correctamente.

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