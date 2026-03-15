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Cortadas la N-634 y la NA-1300, en Getaria y Larraun, por desprendimientos

Las fuertes lluvias de las últimas horas han provocado desprendimientos en varios puntos. Tanto la N-634 como la N-3100 están cortadas en ambos sentidos.
Euskaraz irakurri: N-634 eta NA-1300 errepideak moztu dituzte Getarian eta Larraunen, lur-jausiengatik
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EITB

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La carretera N-634, entre Getaria y Zarautz, permanece cortada desde algo antes de las 15:00 horas por desprendimientos. Según ha informado la Ertzaintza a orain.eus, a esta hora (16:30 horas) continúan cayendo piedras, por lo que se desconoce a qué hora reabrirán la carretera.

Por otro lado, en Navarra, la carretera NA-1300 está cortada en ambos sentidos a la altura del punto kilométrico 20, en el término municipal de Larraun, debido a un desprendimiento de árboles y rocas registrado este domingo.


El aviso se ha recibido a las 13:05 horas, lo que ha motivado la movilización de personal de Obras Públicas y patrullas de la Policía Foral, según ha informado SOS Navarra.

El desprendimiento afecta a la circulación en esta vía que comunica varios municipios de la zona, entre ellos Larraun, Araitz y Betelu.

Los servicios de Obras Públicas trabajan en el lugar para retirar los materiales desprendidos y restablecer la circulación lo antes posible.

 

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