Cortadas la N-634 y la NA-1300, en Getaria y Larraun, por desprendimientos

Por otro lado, en Navarra, la carretera NA-1300 está cortada en ambos sentidos a la altura del punto kilométrico 20, en el término municipal de Larraun, debido a un desprendimiento de árboles y rocas registrado este domingo.



El aviso se ha recibido a las 13:05 horas, lo que ha motivado la movilización de personal de Obras Públicas y patrullas de la Policía Foral, según ha informado SOS Navarra.



El desprendimiento afecta a la circulación en esta vía que comunica varios municipios de la zona, entre ellos Larraun, Araitz y Betelu.



Los servicios de Obras Públicas trabajan en el lugar para retirar los materiales desprendidos y restablecer la circulación lo antes posible.