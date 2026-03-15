N-634 eta NA-1300 errepideak itxita daude, Getarian eta Larraunen, lur-jausiengatik

Azken orduotako euriteek lur-jausiak eragin dituzte hainbat puntutan. Aipatu bi errepideak bi noranzkoetan daude itxita.

EITB

N-634 errepidea, Getaria eta Zarautz artean, itxita dago 15:00etatik, bertan izan diren lur-jausiak tarteko. Ertzaintzak orain.eus-i jakinarazi dionez, ordu honetan (16:30ean) harriak erortzen ari dira oraindik, eta, beraz, ez dakite zer ordutan irekiko duten berriro errepidea.

Bestalde, Nafarroan, NA-1300 errepidea itxi dute bi noranzkoetan, 20. kilometroaren parean, Larraunen, zuhaitz bat eta arrokak jausi direlako.

13:05ean jaso dute abisua, eta, horren ondorioz, herri-lanetako langileak eta Foruzaingoko patruilak mobilizatu dituzte, SOS Nafarroak jakinarazi duenez.

Luiziak inguruko hainbat udalerri lotzen dituen bide horretako zirkulazioari eragiten dio, besteak beste, Larrauni, Araitzi eta Beteluri.

Herri-lanetako zerbitzuak lanean ari dira errepidea garbitzeko eta zirkulazioa lehenbailehen berrabiarazteko.

 

