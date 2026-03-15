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Una mujer de 21 años se fractura las piernas tras quedar atrapada en un ascensor en Tudela

El accidente tuvo lugar el sábado a la noche en el ascensor de un edificio de la calle Albares. Al parecer, una cincha de una silleta quedó enganchada en la puerta del ascensor y atrapó las piernas de la mujer, que tuvo que ser liberada por los bomberos y trasladada al hospital.
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Agencias | EITB

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Una mujer de 21 años resultó herida, con posible fractura en ambas piernas, en Tudela (Navarra) tras quedar atrapada ayer a la noche en un ascensor, según han informado los servicios de emergencias.

El suceso se produjo a las 20:44 horas, en un edificio situado en la calle Albares, cuando una cincha de una silleta que llevaba, aunque estaba vacía, ha quedado atrapada en la puerta del ascensor al cerrarse.

Al iniciar la subida desde el sótano, la cincha quedó enganchada y la silleta presionó las extremidades inferiores de la mujer contra la puerta, hasta que el ascensor quedó finalmente bloqueado aproximadamente a la altura del primer piso.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Tudela, Policía Municipal y una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA).

Los bomberos lograron liberar a la mujer tras cortar la cincha, ya que era la única ocupante del ascensor.

La joven fue trasladada posteriormente al Hospital Reina Sofía de Tudela con heridas de pronóstico reservado.

Tudela Navarra Sociedad

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