Localizan el cadáver de una persona flotando en el mar entre Ondarroa y Lekeitio

Una patrulla de la Guardia Civil ha localizado sobre las 12:45 horas de este martes el cuerpo de una persona que flotaba en el mar, entre las costas de Ondarroa y Lekeitio, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Efectivos de emergencia han estado buscando al pescador y exalcalde de Ispaster, de 82 años, que desapareció en Mendexa la noche del pasado martes, cuando fue a pescar lapas.