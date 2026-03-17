Localizan el cadáver de una persona flotando en el mar entre Ondarroa y Lekeitio
Una patrulla de la Guardia Civil ha localizado sobre las 12:45 horas de este martes el cuerpo de una persona que flotaba en el mar, entre las costas de Ondarroa y Lekeitio, según ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.
Efectivos de emergencia han estado buscando al pescador y exalcalde de Ispaster, de 82 años, que desapareció en Mendexa la noche del pasado martes, cuando fue a pescar lapas.
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