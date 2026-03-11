Buscan por tierra y mar a un pescador de 82 años desaparecido desde ayer por la tarde en la zona de Mendexa
El vecino de Lekeitio fue ayer por la tarde a recoger lapas y no regresó a su domicilio. Las labores de rescate comenzaron ayer por la tarde y han continuado también de noche y por la mañana.
Equipos de rescate buscan en la zona de Mendexa, entre Lekeitio y Ondarroa, a un pescador de 82 años desaparecido desde ayer por la tarde. Se trata de un vecino de Lekeitio.
Al parecer, el varón salió ayer por la tarde a recoger lapas pero no regresó a su domicilio.
El operativo de búsqueda se inició por la tarde, prolongándose también a la noche. Desde las 09:00 horas de esta mañana los equipos de rescate y emergencia se encuentran en el lugar buscando al hombre por mar y aire.
