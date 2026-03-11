Albiste da
Industria Defendatzeko Taldearen bilera |
M11ren urteurrena |
Akordioa hezkuntza publikoko jantokietan |
Desagertua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Atzo arratsaldetik desagertuta dagoen 82 urteko arrantzale baten bila ari dira Mendexa inguruan, lurrean eta itsasoan

Lekeitioko bizilaguna lapak hartzera joan zen atzo arratsaldean eta ez zen etxera itzuli. Gauean bezala, goizetik ere bertan daude erreskate eta larrialdi taldeak.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Atzo arratsaldetik desagertuta dagoen 82 urteko arrantzale baten bila ari dira Mendexa inguruan, Lekeitio eta Ondarroa artean. Lekeitioko bizilaguna da gizonezkoa. 

Antza denez, atzo arratsaldean lapak hartzera atera zen gizonezkoa baina ez zen etxera itzuli. 

Gauean abiatu zen bilaketa operatiboa eta gaur goizeko 09:00etatik ere inguruetan dira erreskate eta larrialdi taldeak. Lurrean eta itsasoan ari dira haren bila. 

Desagertutako Pertsonak Lekeitio Ondarroa Ertzaintza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X