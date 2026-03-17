Gorpu bat aurkitu dute itsasoan, Ondarroa eta Lekeitio artean
Gorpua ezin izan dute identifikatu, baina baliteke asteartean Mendexan desagertutako 82 urteko arrantzalea izatea.
Guardia Zibilaren patruila batek gorpu bat aurkitu du astearte honetan, 12:45 aldera, itsasoan, Ondarroako eta Lekeitioko kostaldeen artean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Gorpua berreskuratu ondoren, Gurutze Gorriak Ondarroako portuan dituen instalazioetara eraman dute. Bere egoera dela eta, ezin izan da identifikatu, eta, beraz, Auzitegi Medikuntzako Euskal Institutuko taldea arduratuko da bere nortasuna zehazteaz.
Larrialdi zerbitzuak joan den astearte gauean Mendexan desagertu zen 82 urteko arrantzale eta Ispasterreko alkate ohiaren bila aritu dira. Lapak arrantzatzera joan zen.
