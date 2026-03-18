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Buscan a un hombre de unos 50 años desaparecido el sábado en Baiona

El desaparecido fue visto por última vez sobre la una de la madrugada, saliendo de un establecimiento hostelero de la capital labortana.

Imagen del desaparecido difundida por sus familiares.

Euskaraz irakurri: Baionan desagertutako 50 urte inguruko gizon baten bila ari dira
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EITB

Última actualización

La Fiscalía de Baiona ha abierto una investigación por la desaparición desde este sábado de un hombre de unos cincuenta años. El desaparecido se llama Pantxoa, es natural de Kanbo y fue visto por última vez en la capital labortana, sobre la una de la madrugada.

Los propios familiares de Pantxoa han publicado en redes sociales un comentario sobre su desaparición, en el que describen su vestimenta: “Llevaba un impermeable azul marino, pantalones vaqueros oscuros y zapatillas negras”. También señalan que se encontraba en estado de embriaguez.

El desaparecido fue visto por última vez pasada la una de la madrugada, cuando salía del Café des Pyrénées, en Baiona.

La Fiscalía ha abierto una investigación y la Policía ha hecho un llamamiento a testigos para intentar localizar al desaparecido.

Lapurdi Sociedad

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