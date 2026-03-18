Aumenta hasta el 77,8 % el número de personas en Euskadi que prefieren vivir en una sociedad diversa

El número de personas de la CAV que prefiere vivir en una sociedad diversa ha aumentado hasta el 77,8 %, según la última encuesta de Ikuspegi, que también concluye que tres de cada cuatro personas en Euskadi consideran que la discriminación es un problema social importante.

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la EHU, Marian Iriarte, y la directora de Ikuspegi, Julia Shershneva, han presentado este miércoles la 'Encuesta sobre Percepciones y Actitudes en torno a la Discriminación en Euskadi (EPADE) 2025'.

La encuesta refleja que la ciudadanía vasca expresa una actitud "mayoritariamente favorable" hacia la diversidad. Aumenta hasta el 77,8 % el número de personas vascas que prefiere vivir en una sociedad diversa, un 1,4 % más que en el anterior informe.

La directora de Ikuspegi ha destacado que "el 47,4 % de la población considera que la discriminación es un problema muy o bastante importante en la sociedad vasca". "La apertura hacia la diversidad es más alta en convivencia cotidiana (vecindario, empleo, vivienda), pero disminuye en ámbitos íntimos o familiares, como relaciones sentimentales con personas de determinados colectivos y grupos sociales", ha detallado.

Melgosa, por su parte, ha asegurado que la ciudadanía vasca "se ha expresado con claridad ante quienes quieren marcar un único color de piel, una creencia exclusivamente o una tendencia sexual única". "Ese no es el discurso de la ciudadanía vasca. El 77,8 % de la población vasca prefiere vivir en una sociedad diversa y esta cifra es superior a la del año pasado", ha resaltado.

Así, la consejera ha incidido en que "la mayoría de los ciudadanía de Euskadi no quiere vivir un armario unicolor cuadrado y cerrado", pero, ha señalado que el hecho de que ciertos discursos retrógrados que no están arraigados en Euskadi, "no quiere decir que no sean motivo de preocupación o que no haya casos de discriminación".

Tal y como señala la encuesta, aunque la sociedad vasca apueste por garantizar igualdad de oportunidades para todos los grupos sociales y personas (91,7 %), el consenso de que un trato diferente nunca está justificado es algo menor (55,1 %). Además, dos de cada tres personas (67,2 %) consideran necesario aplicar trato preferencial a ciertos colectivos o grupos sociales para avanzar hacia una sociedad más equitativa.

Mayor riesgo de discriminación

Ocho de cada diez personas consideran que la discriminación sigue existiendo en Euskadi. Cuando se pregunta por los ámbitos en los que creen que se producen con mayor frecuencia situaciones de trato desigual, el acceso a la vivienda y el ámbito laboral aparecen de manera recurrente entre los espacios donde la ciudadanía percibe más riesgos de discriminación.

El estudio identifica el origen extranjero, la racialización y la pertenencia étnica como los factores más asociados a la discriminación en la sociedad vasca. Al mismo tiempo, existe una "cierta infra-percepción" de la discriminación de género percibida en la sociedad vasca. En concreto, un 26 % de la población considera que la discriminación por ser mujer "no pasa" en Euskadi. Esta percepción es especialmente marcada entre los hombres: más del 44,3 % afirma que la discriminación por razón de género es "bastante o muy rara".

En el acceso a la vivienda de alquiler, el 79,6 % de la población considera que se producen diferencias de trato entre personas. De hecho, en términos de convivencia vecinal, los grupos sociales más perjudicados hacia cuales se reporta mayor rechazo son las personas gitanas, personas de origen extranjero y las personas con enfermedad mental.

En el ámbito laboral, más de la mitad de la ciudadanía (55,8 %) cree que a la hora de contratación laboral se aplican desigualdades en los procesos incluso cuando las candidaturas tienen las mismas cualificaciones.

En lo que a la discriminación vivida se refiere, el 14,6 % de la población de Euskadi afirma haber sufrido discriminación en los últimos 12 meses, con mayor incidencia entre personas migradas o de origen extranjero y las mujeres. Ante esta situación, la mayoría de las víctimas de discriminación (76,2 %) no formalizaron ninguna queja ni denuncia formal, frente al 17,5 % que sí lo hizo. La razón por la que se afirma no haberlo hecho es considerar que una denuncia o reclamación formal "no sirve de nada".

En cuanto a la discriminación presenciada o de la que se ha sido testigo, un 24,2 % de la población afirma haber sido testigo de situaciones discriminatorias, especialmente por origen extranjero y las personas racializadas. La mayoría de los episodios discriminatorios se producen en espacios públicos y en el ámbito laboral, tanto en el trabajo como en la búsqueda de empleo.