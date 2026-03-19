Herido el conductor de una furgoneta tras salirse de la calzada y chocar con el guardarraíl en la A-1 en Asparrena
El conductor de una furgoneta ha resultado herido este jueves en Asparrena (Álava) al salirse de la calzada el vehículo que conducía y chocar con el guardarraíl.
Según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad, el accidente se ha registrado a las 08:45 horas en la A-1, a su paso por la localidad alavesa.
Una furgoneta que circulaba por la vía se ha salido de la calzada y ha chocado con la bionda. El conductor ha resultado herido y evacuado al hospital.
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