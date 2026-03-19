Álava
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Herido el conductor de una furgoneta tras salirse de la calzada y chocar con el guardarraíl en la A-1 en Asparrena

El accidente se ha registrado a las 08:45 horas. El conductor ha resultado herido y evacuado al hospital.
Euskaraz irakurri: Furgoneta bateko gidaria zauritu da Asparrenan, galtzadatik atera eta arrail-babesaren aurka talka egin ostean
author image

EITB

Última actualización

El conductor de una furgoneta ha resultado herido este jueves en Asparrena (Álava) al salirse de la calzada el vehículo que conducía y chocar con el guardarraíl.

Según ha informado a Europa Press el Departamento vasco de Seguridad, el accidente se ha registrado a las 08:45 horas en la A-1, a su paso por la localidad alavesa.

Una furgoneta que circulaba por la vía se ha salido de la calzada y ha chocado con la bionda. El conductor ha resultado herido y evacuado al hospital.

Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Tráfico Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

KORRIKA 22&nbsp;2022 AEK HITZEKIN
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

CC. OO. no participará en Korrika tras la decisión de AEK de apartarle del testigo por "fomentar actitudes contra el euskera"

A través de un comunicado, AEK ha aclarado que el Consejo Nacional de AEK se reunió el lunes con representantes de CC. OO. Euskadi y, dando "plena credibilidad" a la información publicada por la revista "Argia", comunicaron a los miembros del sindicato que era "incompatible promover prácticas en contra del euskera y llevar el testigo de Korrika".

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa (i), y la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Cultura de la EHU, Marian Iriarte
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aumenta hasta el 77,8 % el número de personas en Euskadi que prefieren vivir en una sociedad diversa

Según la última encuesta de Ikuspegi presentada hoy, el 24,2% de la población afirma haber sido testigo de situaciones de discriminación y el 14,6 % haberla sufrido en el último año a la hora de ser contratado en un trabajo o alquilar una vivienda. Los colectivos más perjudicados son, según ese estudio, las personas gitanas y las personas migrantes. 

Cargar más
Publicidad
X