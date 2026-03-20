El fuego se ha originado sobre las 14:15 horas en el restaurante de un edificio situado en la calle Tonneliers de Baiona. Los bomberos han desalojado el edificio y han tenido que evacuar a un hombre que se encontraba en la tercera planta. El hombre ha sido trasladado al hospital de Baiona por inhalación de humo. Los bomberos han conseguido apagar las llamas. No obstante, como medida preventiva, se han cortado la electricidad y el gas del barrio, afectando a unas 500 viviendas. El edificio ha sufrido numerosos desperfectos. Su estado deberá ser analizado en las próximas horas y los vecinos tendrán que pasar la noche fuera de sus casas.