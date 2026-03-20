KORRIKA
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¡Luzaide baila con el testigo de Korrika en la mano!

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Dantzan, Korrikaren lekukoa eskuan!
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EITB

Última actualización

En el trayecto de Arnegi a Luzaide, el grupo Luzaideko Bolantak ha tomado el relevo de Korrika bailando. Ha sido justo cuando ha recorrido el kilómetro 126, sobre las 04:00 de la noche. Han mantenido la tradición de los últimos años, ya que se han puesto a bailar cuando han recogido el testigo. 

Korrika 2026 Sociedad

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