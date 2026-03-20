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El lunes 23 de marzo arranca la inscripción para la OPE de Osakidetza

Las pruebas se realizarán los días 19, 20 y 21 de junio y en ellas se incorpora el nuevo modelo de OPE: exámenes tipo test y reserva de nota para próximas convocatorias.
(Foto de ARCHIVO) Examen de la OPE de Osakidetza REMITIDA / HANDOUT por IREKIA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/6/2025

Imagen de archivo de una oposición de Osakidetza. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Martxoaren 23an irekiko da Osakidetzako LEPrako izen-ematea
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EITB

Última actualización

Este lunes 23 de marzo arranca el plazo de iscripción para la OPE 23-24-25 de Osakidetza. Esta convocatoria ofertará 5425 plazas, de ellas 2160 de nueva creación y se desarrollará a lo largo del año 2026. Las pruebas se realizarán los días 19, 20 y 21 de junio y contará con varias novedades. Se conservará la nota de la prueba de oposición para el proceso selectivo inmediatamente posterior, y se realizará el examen único tipo test. Para ello se pondrá a disposición de las y de los candidatos la batería de preguntas para facilitar así la preparación de la prueba.

La inscripción podrá realizarse en las siguiente categorías profesionales.

  • Auxiliar administrativo/a
  • Administrativo/a
  • Enfermería
  • Auxiliar de enfermería
  • Operario/a de servicio
  • Celador/a
  • Fisioterapeuta
  • Técnico/a de laboratorio
  • Técnico/a superior de administración y gestión

Dentro del plazo de inscripción, Osakidetza publicará la batería de preguntas tipo test, que se ajustará al temario general y también al específico establecido para cada una de las categorías. Las características de las bases generales que regirán este proceso se fundamentan en un acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial, con la aprobación de los sindicatos SME y SATSE. Como novedad, cabe recordar que las y los aspirantes podrán conservar la nota obtenida en esta prueba para la convocatoria inmediatamente posterior, y que además habrá una única prueba tipo test, que aglutinará tanto la parte teórica, como la práctica en el caso de aquellas categorías que la tengan.

Además, por primera vez, y de forma paralela a esta OPE, se realizará una convocatoria específica para personas con discapacidad intelectual, con un mínimo de 25 plazas adaptadas en requisitos y pruebas, para facilitar una inclusión real en el ámbito sanitario público. Próximamente, Osakidetza informará de los plazos de inscripción de dicha convocatoria, en la que se ofertará plazas para las categorías de Auxiliar de Enfermería, Celador/a y Operario/a de Servicios.

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