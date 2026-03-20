Martxoaren 23an irekiko dute Osakidetzako EPErako izen-ematea
Probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira, eta horietan LEP eredu berri bat ekarriko du: test motako azterketak egingo dituzte eta nota hurrengo deialdietarako erreserbatuko da.
Martxoaren 23an irekiko da Osakidetzaren 23-24-25 EPEan izena emateko epea. 5.425 plaza eskainiko dira deialdi honetan, horietatik 2.160 berriak, eta 2026an zehar egingo da. Probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira, eta hainbat berrikuntza izango ditu: hurrengo hautaketa-prozesurako oposizio-probaren nota gorde egingo da eta test motako azterketa bakarra egingo da. Horretarako, galdera-sorta bat jarriko da izangaien eskura, proba prestatzea errazteko.
Deialdia ondorengo kategoria profesionaletarako izango da:
- Administrari laguntzailea
- Administraria
- Erizaina
- Erizaintzako laguntzailea
- Zerbitzuetako langilea
- Zeladorea
- Fisioterapeuta
- Laborategiko teknikaria
- Administrazioko eta kudeaketako goi-mailako teknikaria
Izena emateko epearen barruan, Osakidetzak test erako galdera-sorta argitaratuko du. Galdera-sorta hori bat etorriko da gai-zerrenda orokorrarekin eta kategoria bakoitzerako ezarritako gai-zerrenda espezifikoarekin. Prozesu hori arautuko duten oinarri orokorren ezaugarriak Mahai Sektorialean SME eta SATSE sindikatuen onespenarekin lortutako akordio batean oinarritzen dira. Berrikuntza gisa, izangaiek proba honetan lortzen duten nota gorde ahalko dute hurrengo deialdirako, eta test motako proba bakarra egongo da, zati teorikoa eta praktikoa bilduko dituena, halakorik duten kategorien kasuan.
Gainera, lehen aldiz, eta EPE honekin batera, deialdi espezifiko bat egingo da desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat, gutxienez 25 plaza egokitu egongo baitira eskakizunetan eta probetan, osasun publikoaren eremuan benetako inklusioa errazteko. Osakidetzak deialdi horretan izena emateko epeen berri emango du laster. Deialdi horretan, erizaintzako laguntzaileen, zeladoreen eta zerbitzuetako langileen kategorietarako plazak eskainiko dira.
