Martxoaren 23an irekiko dute Osakidetzako EPErako izen-ematea

Probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira, eta horietan LEP eredu berri bat ekarriko du: test motako azterketak egingo dituzte eta nota hurrengo deialdietarako erreserbatuko da.

Osakidetzaren EPE baten artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

Martxoaren 23an irekiko da Osakidetzaren 23-24-25 EPEan izena emateko epea. 5.425 plaza eskainiko dira deialdi honetan, horietatik 2.160 berriak, eta 2026an zehar egingo da. Probak ekainaren 19an, 20an eta 21ean egingo dira, eta hainbat berrikuntza izango ditu: hurrengo hautaketa-prozesurako oposizio-probaren nota gorde egingo da eta test motako azterketa bakarra egingo da. Horretarako, galdera-sorta bat jarriko da izangaien eskura, proba prestatzea errazteko.

Deialdia ondorengo kategoria profesionaletarako izango da:

  • Administrari laguntzailea
  • Administraria
  • Erizaina
  • Erizaintzako laguntzailea
  • Zerbitzuetako langilea
  • Zeladorea
  • Fisioterapeuta
  • Laborategiko teknikaria
  • Administrazioko eta  kudeaketako goi-mailako teknikaria 

Izena emateko epearen barruan, Osakidetzak test erako galdera-sorta argitaratuko du. Galdera-sorta hori bat etorriko da gai-zerrenda orokorrarekin eta kategoria bakoitzerako ezarritako gai-zerrenda espezifikoarekin. Prozesu hori arautuko duten oinarri orokorren ezaugarriak Mahai Sektorialean SME eta SATSE sindikatuen onespenarekin lortutako akordio batean oinarritzen dira. Berrikuntza gisa, izangaiek proba honetan lortzen duten nota gorde ahalko dute hurrengo deialdirako, eta test motako proba bakarra egongo da, zati teorikoa eta praktikoa bilduko dituena, halakorik duten kategorien kasuan.

Gainera, lehen aldiz, eta EPE honekin batera, deialdi espezifiko bat egingo da desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat, gutxienez 25 plaza egokitu egongo baitira eskakizunetan eta probetan, osasun publikoaren eremuan benetako inklusioa errazteko. Osakidetzak deialdi horretan izena emateko epeen berri emango du laster. Deialdi horretan, erizaintzako laguntzaileen, zeladoreen eta zerbitzuetako langileen kategorietarako plazak eskainiko dira.

Pertsona bat erietxera eraman behar izan dute Baionan gertatu den sute baten ondorioz

Pertsona bat erietxera eraman behar izan dute Baionan gertatu den sute baten ondorioz

Sua 14:15ak inguruan piztu da garra Baiona Tipiko Kupelgileak karrikako eraikin batean. Suhiltzaileek eraikina hustu dute bertaratu orduko.  Hirugarren solairuan zegoen gizonezko bat larrialdi zerbitzuen laguntzarekin atera behar izan dute eta Baionako erietxera eraman dute kea arnastuta.  Garrak itzali badituzte ere, auzo guztiko elektrizitatea eta gasa moztu dituzte, prebentzio neurri gisa. Eraikinak kalte ugari izan ditu eta bere egoera hurrengo orduetan aztertu beharko da. Bizilagunek gaua etxetik kanpora igaroko dute. 
