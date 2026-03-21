Detenido un hombre de 47 años en Ermua acusado de acuchillar a su hermano
La Ertzaintza ha detenido este sábado a un hombre de 47 años en Ermua (Bizkaia) acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras agredir con un cuchillo a su hermano en la vivienda familiar. La víctima, otro varón de 46 años, ha sido trasladado al hospital en estado grave.
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en una nota, la agresión ha tenido lugar sobre las 06:00 horas de hoy, cuando agentes de la Ertzaintza han sido requeridos para personarse en un domicilio del barrio de San Pelayo de la localidad vizcaína de Ermua. Al parecer, se había registrado un apuñalamiento y el supuesto autor tenía un cuchillo.
Las patrullas desplazadas han localizado en las escaleras de acceso a la vivienda al presunto autor de la agresión con arma blanca, el cual ha sido identificado y retenido en el lugar.
A continuación, han accedido al interior del domicilio y en la zona de la cocina han localizado a un varón tirado en el suelo con abundante sangre. Tras comprobar que la víctima presentaba varias heridas en distintas partes de su cuerpo, se ha solicitado una ambulancia y uno de los agentes ha presionado las heridas sangrantes que presentaba el hombre para mantenerlo consciente hasta la llegada del personal médico. La víctima tenía heridas en el cuello, tórax, costillas, hombro y en un brazo.
La Ertzaintza ha localizado el cuchillo utilizado en la agresión en la misma vivienda y ha detenido al hombre retenido, hermano de la víctima. El arrestado se encuentra en las dependencias de la comisaría de Eibar (Gipuzkoa) para continuar con las diligencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias, será puesto a disposición judicial.
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