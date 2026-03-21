Durango grita por Palestina

Convocados por la plataforma Hegoak, centenares de personas se han concentrado este mediodía en el Arenal bilbaíno bajo el lema "Kuba bizirik. Blokeorik ez". Han rechazado firmemente "la política de asfixia económica y bloqueo energético impuesta por la UE" y han mostrado su apoyo al convoy solidario que llegará a La Habana. La plataforma también ha realizado otra concentración en Pamplona.