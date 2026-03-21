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Durango grita por Palestina

landako
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Durango Palestinaren alde oihuka
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EITB

Última actualización

Además de a la música, el festival ha abierto una ventana a bertsolaris y humoristas, ya que han participado las y los bertsolaris Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Txaber Altube y Nerea Ibarzabal, y los monologuistas Antton Telleria y Asier K. Además, el colectivo Nabiga desplegará sobre el escenario el espectáculo “Nondik abiatu inora”.

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