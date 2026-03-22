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Detenido por quemar dos contenedores en el barrio bilbaíno de Zorroza y se investiga si incendió otros ocho

El sospechoso, en posesión de un mechero manipulado para acelerar la combustión, confiesa ser el autor de la quema de los dos recipientes.
Contenedor calcinado en Zorrotza. Imagen obtenida de un vídeo emitido en EITB Media
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Bilboko Zorrotza auzoan, bi edukiontzi erretzea egotzita, eta beste zortzi erre ote dituen ikertzen ari dira
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Agencias | EITB

Última actualización

Un hombre de 25 años ha sido detenido este domingo por un delito de daños por incendio en mobiliario público, acusado de quemar de forma intencionada dos contenedores en el barrio bilbaíno de Zorroza, y se investiga si ha participado en el incendio de otros ocho contenedores en la misma zona, en la que dos vehículos han sufrido daños importantes.

La Ertzaintza ha podido detener a un hombre que acababa de quemar dos contenedores en la calle Fray Juan del barrio bilbaíno de Zorroza, gracias a la colaboración ciudadana, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. 

La rápida intervención ha permitido interceptar al sospechoso, que coincidía plenamente con la descripción facilitada por testigos del hecho. Asimismo, el joven ha confesado ante los agentes ser el autor de la quema de dos contenedores de la calle Fray Juan y en el registro preventivo efectuado le han localizado un mechero manipulado para facilitar y acelerar la combustión.

Los agentes han realizado una inspección de los contenedores incendiados en el barrio de Zorroza y han comprobado que se encontraban en un recorrido natural para realizar a pie y a escasos metros unos de otros.

Tras ser detenido, el sospechoso ha sido trasladado a dependencias policiales para efectuar las diligencias oportunas y será puesto a disposición judicial una vez se finalice con las mismas.

La Ertzaintza mantiene la investigación abierta con el fin de determinar si el detenido ha participado en el resto de sabotajes de esta madrugada en el barrio bilbaíno de Zorroza y también en la quema intencionada de varios contenedores que tuvo lugar en la madrugada de este pasado sábado en la calle Fray Juan e inmediaciones.

Bilbao Delitos Ertzaintza Incendios Sociedad

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