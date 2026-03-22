Detenido por quemar dos contenedores en el barrio bilbaíno de Zorroza y se investiga si incendió otros ocho
Un hombre de 25 años ha sido detenido este domingo por un delito de daños por incendio en mobiliario público, acusado de quemar de forma intencionada dos contenedores en el barrio bilbaíno de Zorroza, y se investiga si ha participado en el incendio de otros ocho contenedores en la misma zona, en la que dos vehículos han sufrido daños importantes.
La Ertzaintza ha podido detener a un hombre que acababa de quemar dos contenedores en la calle Fray Juan del barrio bilbaíno de Zorroza, gracias a la colaboración ciudadana, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
La rápida intervención ha permitido interceptar al sospechoso, que coincidía plenamente con la descripción facilitada por testigos del hecho. Asimismo, el joven ha confesado ante los agentes ser el autor de la quema de dos contenedores de la calle Fray Juan y en el registro preventivo efectuado le han localizado un mechero manipulado para facilitar y acelerar la combustión.
Los agentes han realizado una inspección de los contenedores incendiados en el barrio de Zorroza y han comprobado que se encontraban en un recorrido natural para realizar a pie y a escasos metros unos de otros.
Tras ser detenido, el sospechoso ha sido trasladado a dependencias policiales para efectuar las diligencias oportunas y será puesto a disposición judicial una vez se finalice con las mismas.
La Ertzaintza mantiene la investigación abierta con el fin de determinar si el detenido ha participado en el resto de sabotajes de esta madrugada en el barrio bilbaíno de Zorroza y también en la quema intencionada de varios contenedores que tuvo lugar en la madrugada de este pasado sábado en la calle Fray Juan e inmediaciones.
Te puede interesar
La operación contra el tráfico ilegal de angulas culmina con 10 detenidos y más de 400 kilos incautados
La operación conjunta de la Guardia Civil y la Gendarmería francesa se da por culminada tras desmantelar una organización asentada entre Gipuzkoa e Iparralde.
Barcelona, Madrid y Berlín se unen a Korrika!
Korrika ha vuelto a demostrar que no tiene fronteras. Cientos de personas se han congregado este sábado en Barcelona, Madrid y Berlín para correr por el euskera. Correr fuera de Euskal Herria se está convirtiendo en una tradición y ya son 50 las grandes ciudades que han visto pasar a los korrikalaris, que causan gran expectación allí por donde pasan.
Una marcha antirracista denuncia en Bilbao "el auge del fascismo" y su "impunidad"
Cientos de personas han secundado este sábado una manifestación convocada por la Asamblea Antirracista 21M de Bilbao, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, en la que han denunciado el "auge del fascismo" como resultado de la "desmemoria colectiva que niega la responsabilidad vasca en el proyecto civilizatorio colonial", además de alertar sobre "la impunidad" de actuaciones y discursos "de grupos neonazis y supremacistas".
Los vínculos con el narcotráfico dejan un centenar de policías españoles detenidos o investigados en los últimos cinco años
De esta forma, el Gobierno español contesta a EH Bildu desglosando los 106 detenidos desde 2021, aunque sin detallar a qué cuerpo policial corresponde cada uno de los arrestados o investigados por su presunta relación con el narcotráfico.
Investigan la quema intencionada de contenedores en Getxo y Bilbao
En concreto, se han incendiado 12 contenedores en cinco calles del barrio getxoztarra de Las Arenas, y otros tres en el barrio bilbaíno de Zorroza. En Getxo, la Policía Municipal trabaja ya en la identificación de una persona sospechosa.
Durango grita por Palestina
Además de a la música, el festival ha abierto una ventana a bertsolaris y humoristas, ya que han participado las y los bertsolaris Maialen Lujanbio, Amets Arzallus, Txaber Altube y Nerea Ibarzabal, y los monologuistas Antton Telleria y Asier K. Además, el colectivo Nabiga desplegará sobre el escenario el espectáculo “Nondik abiatu inora”.
El testigo de Korrika recorre la Ribera y toma rumbo a Pamplona
Está previsto que llegue a las 13:23 horas de este domingo a la capital navarra, en su cuarta jornada. Mientras, este sábado Korrika está recorriendo la Ribera a lo largo y ancho, con el clamor de vivir en euskera en toda Navarra.
Cientos de personas piden el fin del bloqueo a Cuba en Bilbao
Convocados por la plataforma Hegoak, centenares de personas se han concentrado este mediodía en el Arenal bilbaíno bajo el lema "Kuba bizirik. Blokeorik ez". Han rechazado firmemente "la política de asfixia económica y bloqueo energético impuesta por la UE" y han mostrado su apoyo al convoy solidario que llegará a La Habana. La plataforma también ha realizado otra concentración en Pamplona.
Detenido un hombre de 47 años en Ermua acusado de acuchillar a su hermano
La agresión ha tenido lugar sobre las 06:00 horas en una vivienda del barrio de San Pelayo. La víctima, de 46 años, ha sido trasladada al hospital en estado grave con heridas en varias partes de su cuerpo.