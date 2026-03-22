Gizon bat atxilotu dute Bilboko Zorrotza auzoan, bi edukiontzi erretzea egotzita, eta beste zortzi erre ote dituen ikertzen ari dira

Atxilotuak bi edukiontzi erre dituela aitortu du. Manipulatutako metxero bat zeraman atxilotu duten unean, sua bizkortzeko asmoz.

Edukiontzi bat, kiskalia, Zorrotzan. EITB Mediaren bideo batetik hartutako irudia

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

25 urteko gizon bat atxilotu dute igande honetan Bilboko Zorrotza auzoan bi edukiontzi erretzea leporatuta eta altzari publikoetan kalte materialak eragitea egotzita. Halaber, ikertzen ari dira inguruko beste zortzi edukiontzitan izandako suteak piztu ote dituen. Edukiontzien ondoan aparkatutako bi ibilgailuk kalte handiak jasan dituzte.

Ertzaintzak Bilboko Zorrotza auzoko Fray Juan kalean atxilotu du goizean bi edukiontzi erre dituen gizona, herritarren laguntzari esker, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez. 

Lekukoek emandako deskribapenarekin bat zetorren, eta gazteak aitortu du Fray Juan kaleko bi edukiontzi erre dituela. Manipulatutako metxero bat zeraman atxilotu duten unean, sua bizkortzeko asmoz.

Agenteek Zorrotza auzoan erretako edukiontziak ikuskatu dituzte, eta egiaztatu dute elkarrengandik metro gutxira zeudela.

Atxilotu ondoren, susmagarria ertzain-etxera eraman dute, beharrezko eginbideak egiteko, eta epailearen esku utziko dute horiek amaitutakoan.

Ertzaintzak ikerketa zabalik du oraindik, atxilotuak gaur goizaldean Bilboko Zorrotza auzoan izandako hainbat edukiontziren erreketan eta larunbat goizaldean Fray Juan kaleko beste sute batzuekin zerikusirik ote duen argitzeko.

