Investigan la muerte de un aficionado del Racing tras una discusión con un seguidor del Albacete

Las primeras averiguaciones policiales sobre la muerte de un hombre en Santander tras una agresión apuntan a que se produjo después una discusión entre la víctima, que era un aficionado del Racing, y el detenido, seguidor del Albacete.



Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación el origen del incidente no está relacionado con el fútbol ni con un enfrentamiento organizado entre hinchas de ambas aficiones.



Tanto la víctima como el detenido por la agresión son vecinos de Santander, según la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, que han explicado que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Oficina Nacional de Deportes.



Las primeras averiguaciones apuntan a que los hechos se iniciaron en el transcurso de una discusión entre los seguidores de ambos equipos, ya que el Racing de Santander y el Albacete disputaron este sábado en la capital cántabra un partido.



La Policía sigue practicando diligencias para cerrar el atestado antes de que el detenido pase a disposición del juez, lo que se prevé para este lunes.

