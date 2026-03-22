Racingeko zale baten heriotza ikertzen ari dira, Albaceteko jarraitzaile batekin izandako eztabaidren ondotik

Ikerketaren gertuko iturriek baieztatu dutenez, gertakariaren jatorria ez dago futbolarekin lotuta, ezta bi taldeetako jarraitzaileen arteko borrokaldi antolatu batekin ere.

Lugar del suceso, a 22 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). El hombre fallecido ayer, 21 de marzo, por la tarde en Santander tras una discusión era aficionado del Racing de Santander y el detenido por estos hechos llevaba una camiseta del Albacete, si bien ambos son vecinos de la capital cántabra, según han confirmado este domingo a Europa Press fuentes policiales. Los dos equipos, Racing y Albacete, disputaban este sábado un partido en los Campos de Sport de El Sardinero a las 16.15 horas, poco antes de que se produjeran los hechos. Nacho Cubero / Europa Press 22 MARZO 2026;SUCESO;ASESINATO;FANS;VECINOS;PARTIDO; 22/3/2026
Eraso baten ostean Santanderren atzo hil zen gizon baten heriotza ikertzen ari da Polizia, eta lehen ondorioen arabera, biktimak, Racingeko zale bat bera, eztabaida izan zuen Albaceteko jarraitzaile batekin.

Ikerketaren gertuko iturriek baieztatu dutenez, gertakariaren jatorria ez dago futbolarekin lotuta, ezta bi taldeetako jarraitzaileen arteko borrokaldi antolatu batekin ere.

Biktima Santanderreko bizilagun bat zen —baita atxilotua ere—, Polizia Nazionalak eta Gobernuaren Ordezkaritzak jakinarazi dutenez.

Dirudienez, bi gizonek sesioa izan zuten; izan ere, Racingek eta Albacetek partida jokatu zuten atzo, Kantabriako hiriburuan.

Poliziak eginbideak egiten jarraitzen du atestatua lehenbailehen ixteko. Aurreikusita dago atxilotua astelehenean bertan eramatea epailearen aurrera.

Zure interesekoa izan daiteke

Marcha antirracista EUROPA PRESS 21/3/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arrazismoaren aurkako martxa batek "faxismoaren gorakada" eta "zigorgabetasuna" salatu ditu Bilbon

Arrazagatiko Diskriminazioa Ezabatzeko Nazioarteko Eguna dela eta, ehunka pertsonak bat egin dute larunbat honetan Arrazakeriaren aurkako Bilboko M21 Asanbladak deitutako manifestazioarekin. "Faxismoaren gorakada" salatu, eta "talde neonazi eta supremazisten" jarduera eta diskurtsoen "zigorgabetasunaz" ohartarazi dute. 12:00ak jota zirenean hasi da martxa, Mariaren Bihotza plazan, eta San Frantzisko kalea Zabalbururaino zeharkatu eta gero, Bilboko udaletxearen aurrean amaitu da, manifestu bat irakurrita.

Gehiago ikusi
