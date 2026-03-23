Alerta por una fuga de gas de grandes dimensiones en Barakaldo
Una fuga de gas de importantes dimensiones ha mantenido en alerta a los vecinos de Lutxana, en Barakaldo. El suceso ha tenido lugar hacia las 10:00 horas en una obra ubicada en la avenida Elorriaga.
El escape se ha originado durante unos trabajos en la zona, lo que ha obligado a activar los protocolos de seguridad y a extremar las precauciones en el entorno. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar para controlar la fuga, mientras se ha recomendado a los vecinos evitar acercarse a la zona afectada.
Por el momento, no han trascendido datos sobre personas heridas, aunque la incidencia ha generado momentos de tensión entre los residentes del entorno. Las autoridades trabajan para sellar la fuga y garantizar la seguridad en el barrio.
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