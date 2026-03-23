EZBEHARRA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Alerta, gas-isuri handi batengatik, Barakaldon

Ezbeharra 10:00ak aldera gertatu da, Lutxana auzoko Elorriaga etorbidean dagoen obra batean, eta horrek kezka sortu du auzokoen artean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Gas-isuri handi bat izan da Elorriaga etorbideko (Barakaldo) obra batean, 10:00ak aldera, eta ezbeharrak alertan jarri ditu Lutxanako auzokideak.

Inguruko obra batean izan da isuria, eta, ondorioz, segurtasun-protokoloak aktibatu behar izan dituzte eta arreta handiz ibili behar izan dute inguruan. Larrialdi-zerbitzuak bertara joan dira gas-ihesa kontrolatzeko, eta, bitartean, istripuaren gunera ez hurbiltzeko gomendatu diete bizilagunei.

Oraingoz, ez dute zaurituei buruzko daturik eman, baina inguruko auzokoen artean tentsio-uneak sortu dira. Larrialdi-zerbitzuak lanean ari dira isuria ixteko eta segurtasuna bermatzeko.

Barakaldo Gizartea

Gehiago ikusi
Publizitatea
X