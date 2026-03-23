El Gobierno Vasco anuncia la creación del Consejo Interreligioso de Euskadi

El Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha anunciado la creación de un Consejo Interreligioso que aunará a representantes de las principales confesiones presentes hoy la CAV, con el objetivo de promover una convivencia interreligiosa e intercultural, “basada en el respeto al pluralismo religioso y a los derechos y deberes de todas sus expresiones” desde una laicidad cooperativa.

Según ha explicado la consejera Nerea Melgosa, la regulación del Consejo Interreligioso de Euskadi se aprobará “dentro de pocas semanas en Consejo de Gobierno y echará a andar con su primera reunión esta misma primavera”.

Este órgano de carácter consultivo pretende dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en iniciativas y decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación den el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa.

El Consejo nace, además, con una motivación proactiva para disponer de conocimiento de las distintas realidades religiosas y anticiparse a escenarios de conflicto, buscando evitar respuestas reactivas que puedan llevar a tensiones o la socialización de discursos de odio.

Medidas concretas de actuación

Con todos estos objetivos, la Dirección de Diversidad, Convivencia y Solidaridad Intergeneracional, asesorado por el Centro Ellacuría (entidad experta en diversidad religiosa) ha diseñado un Plan de Acción para los próximos cuatro años (2026-2029) con líneas de actuación concretas, como la planificación autonómica en materia funeraria para adaptar los cementerios y ritos a las distintas confesiones, así como la creación de una norma específica para la ordenación urbanística de los centros de culto. También se trabajará en la elaboración de un calendario de festividades de todas las confesiones implantadas en Euskadi.

​El plan prevé, además, la elaboración de una estrategia para atajar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general.

Asimismo, el Gobierno Vasco se compromete a garantizar la oferta de menús adaptados a reglas alimentarias religiosas en centros públicos como hospitales, residencias y centros de acogida.

Se buscará, finalmente, incorporar criterios de igualdad entre mujeres y hombres en la relación del Gobierno Vasco con las entidades religiosas, especialmente en los procesos de subvención y en los espacios de representación institucional.

El Consejo Interreligioso de Euskadi se concibe como un espacio estable de diálogo y colaboración entre instituciones vascas (Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos) y las diferentes confesiones religiosas presentes en Euskadi.

En concreto, participarán ocho religiones que tienen la declaración de notorio arraigo las cuales son: budista, islam, católica, evangélica, ortodoxa rumana, bahaí, Jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de jehová. Además, podrán formar parte otras religiones más minoritaria y entidades que promuevan el diálogo interreligioso.

Fotografía de religiones en Euskadi

Según los datos aportados por el Barómetro sobre Religión y Creencias del estado español correspondientes al 2025 una mayoría social de la población vasca (53%) no se adscribe a ninguna religión y un 42 % declara tener creencias religiosas, conde la adscripción católica continúa siendo la predominante (34 %).

Actualmente, según el Mapa de las Religiones en Euskadi, se estima que entre el 6 y 7% de la población pertenece a confesiones distintas a la católica. A modo de ejemplo, la población musulmana representa el 4,0 %, la evangélica el 1,1 % y la ortodoxa el 1,0 %. Esta diversidad se expresa también en el mapa de los lugares de culto (más de 300 activos en 2024, sin contar los de la Iglesia Católica) con una presencia destacada de espacios evangélicos (147) y musulmanes (83).

Aunque una parte de esta diversidad se relaciona con los flujos migratorios recientes, no puede entenderse únicamente desde esa óptica. Según el Gobierno vasco, entre las personas de origen extranjero coexisten tanto quienes profesan religiones minoritarias como quienes se identifican y refuerzan la religión mayoritaria. El 42,9 % se identifica en la católica, y se observan porcentajes significativos de adscripción musulmana (17,9 %), evangélica (9,8 %) y ortodoxa (8,4 %).